Kobe Cools en FCV Dender ontvangen Dikkelvenne: “Onze prestaties gaan crescendo”

voetbal beker van belgiëVoor de clubs uit de Challenger Pro League betekent de competitiebreak allerminst een vrij weekend, want ze moeten vol aan de bak in de vijfde bekerronde. FCV Dender krijgt nu zaterdag (aftrap 19.30 uur) tweedenationaler KSC Dikkelvenne op bezoek. Na de eerste competitiezege op SK Deinze, is er bij de spelersgroep geen sprake van decompressie. “Bekervoetbal is altijd iets speciaals en ook daarin willen we mooie resultaten halen”, zegt Kobe Cools.

Voor de voetballiefhebbers die FCV Dender volgen, kwam de eerste zege op SK Deinze niet echt als een verrassing aan. De jongste weken zag je de ploeg groeien. “Het spelpeil zat goed, maar we pakten te weinig punten”, stelt Cools. “Alleen in de eerste twintig minuten tegen Lommel SK kenden we aanpassingsproblemen. Ik vind dat onze prestaties crescendo gingen, maar het ontbrak ons aan een tikkeltje geluk om resultaten te boeken.”

Op Deinze lukte het dan toch. Opmerkelijk was dat coach Van Acker buitenshuis voor een driemansdefensie koos en met Hens, Myny, Rajsel, Cukur en Lallemand voor vijf offensief ingestelde spelers opteerde. “Het draaide goed rond en we behaalden een oververdiende zege. Als iedereen zijn verdedigende werk opknapt, dan maakt het niet uit in welke veldbezetting we spelen.”

Jammer voor de ploeg dat er nu een competitiebreak is, want jullie willen de rode lantaarn uiteraard zo snel mogelijk doorgeven aan een andere ploeg. “We willen onderin de klassering weggeraken, maar de competitie is nog lang en we kunnen in de bekercompetitie de positieve lijn doortrekken.”

Dikkelvenne is niet meteen een ploeg met naam die tot de verbeelding spreekt. Het moet toch niet zo evident zijn om je voor dit bekerduel op te laden. “De naam van de tegenstander maakt niet uit. We willen in de beker zo ver mogelijk geraken en gaan voluit voor de winst. We moeten ons op dit duel focussen, want als niet iedereen bij de les is, dan kan het faliekant aflopen.”

Nieuwe uitdaging

Zelf opteerde je voor een transfer van het Luxemburgse F91 Dudelange naar FCV Dender. Met de Luxemburgse club kende je succes, want je speelde zelfs Europees voetbal. “We bereikten de poulefase van de Europa League, waarin we tegen FC Sevilla, FK Qarabag en Apoel Nicosia uitkwamen. Dat waren uiteraard mooie ervaringen. We werden vorig seizoen ook landskampioen. De periode bij Dudelange was een mooi hoofdstuk in mijn voetballoopbaan. Toen Dender op de proppen kwam en zijn project voorstelde, sprak me dat erg aan, zodat ik voor een nieuwe uitdaging koos.”

