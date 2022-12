Kobe Brems: “Niet alleen bij Roeselare kunnen de wisselspelers voor de kentering zorgen, bij Caruur Gent kan dat ook”

lotto volley leagueWoensdagavond was Caruur Gent gedurende anderhalve set de evenknie van Knack Roeselare tijdens het duel tussen de beide koplopers van de Lotto Volley League. Maar daarna bleken de West-Vlaamse landskampioenen te sterk. Michiel Ahyi en Simon Plaskie - beiden ex-spelers van de Gentse ploeg - mochten opdraven bij Roeselare en grepen hun kans. Bij Gent stond Kobe Brems aan de spelverdeling in plaats van de geblesseerde kapitein Tim Degruyter.

“We hebben anderhalve set getoond dat de huidige rangschikking niet toevallig is”, verklaart coach Van Huffel. “Veel dichter kunnen we niet komen. Roeselare is echt sterk. We hebben getracht om al dat West-Vlaams geweld af te stoppen. De eerste twee sets behielden we de controle, maar het niveau en de klasse van Roeselare bleek in het tweede deel van de wedstrijd te groot.”

Clash tegen Menen

Kobe Brems mocht op een erg knappe wedstrijd terugblikken, maar bleek toch niet helemaal tevreden. “Ik heb drie jaar op de bank gezeten”, merkt de spelverdeler uit Puurs op. “Het kan beter en door vaker te spelen, ben ik overtuigd dat mijn spelpeil zal groeien. Tim Degruyter was voor zijn blessure aan een heel sterk seizoen bezig. Er was dus geen enkele reden om hem niet op te stellen. Nu is het aan mij om mijn kans te grijpen.”

“Iedere ploeg in de Liga snapt dat winst tegen Roeselare bijna onmogelijk is, ook nadat zij roteren. Hun bankzitters waren de uitblinkers. Zelfs Seppe Rotty, vorig jaar verkozen tot speler van het jaar, komt amper op het veld. Dat zegt alles over de uitgebreide kwaliteiten van het Knack-team.”

“Dit duel was - puur voor het gevoel - belangrijk”, maakt de 22-jarige volleyballer duidelijk. “We hebben in het eerste deel van de match goed meegedaan. Dat moet ons lanceren tijdens de opbouw naar de clash tegen Menen. We willen het niveau van de seizoenstart terugvinden. De vechtlust en de sfeer is erg fijn bij Gent. En Anshel Ver Eecke groeit opnieuw naar zijn beste vorm, Hugo Fischer doet het ook goed. Ons team kan dus wat opvangen. Niet alleen bij Roeselare kunnen de wisselspelers voor de kentering zorgen, bij Caruur kan dat ook.”

Lees ook: meer volleybal