Kobe Brems (Menen) ziet zijn eerste basisplaats van het seizoen beloond met zege: “Heerlijk om nog eens te kunnen spelen”

De cijfers laten het misschien niet vermoeden, maar Menen had het knap lastig tegen de Limburgers van Achel. In het openingsspel moesten Brems en zijn maats zelfs in het rood gaan om finaal nog met 39-37 te winnen. “We maakten in de eerste set te veel fouten”, analyseert Kobe Brems. “We kwamen verschillende keren onder druk, maar we wisten telkens wat we moesten doen in die situaties. Nadien hadden we meer controle over de match, al was er nooit veel overschot.”

Spelritme

“Het klikte vooral met Colson in het middencompartiment, terwijl het met onze opposite Lapkov nog wat zoeken was, maar uiteindelijk lukte het toch behoorlijk. Ik kan terugkijken op een heel degelijke wedstrijd”, stelt Brems. “De coach wilde mij spelritme laten opdoen in functie van de play-offs, want ik kwam nog niet veel in actie. In zekere zin is dat logisch aangezien mijn concurrent Lankinen bezig is aan een heel sterk seizoen. Vorig jaar kwam ik meer aan de bak omdat het niveauverschil met de andere setter Schouteten toen veel kleiner was. Maar ik leg me neer bij deze nieuwe rol en ik ga er ook niet van uit dat ik in de play-offs veel zal spelen.”