Kobe Brems en Menen zijn ambitieus voor duel met Roeselare: “Seizoen helemaal geslaagd als we titelfinale halen”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUEDankzij de dubbele winst in de kwalificatieronde tegen Achel staat Menen samen met Roeselare, Maaseik en Aalst in de Champions Final 4. De vier teams strijden om een plekje in de titelfinale. De troepen van coach Frank Depestele beginnen aan de nacompetitie met een verplaatsing naar Roeselare.

We blikten vooruit op de derby met Kobe Brems. “Hoewel Maaseik de laatste tijd sterk op dreef is, beginnen wij met een trip naar Roeselare wellicht aan onze moeilijkste opdracht in de play-offs”, aldus de 21-jarige spelverdeler. “Toch konden we dit seizoen al twee keer winnen tegen Roeselare. In de kwartfinale van de Beker van België, eind november, klopten we hen met 1-3 en in de competitie wonnen we in eigen huis na een tiebreak.”

“Wat ik van het duel van zaterdag verwacht? Roeselare zal er staan. Ik hoop dat wij ons eigen spel kunnen spelen. Als dat lukt, kunnen we de thuisploeg misschien wel onder druk zetten en dan wordt het een mooie wedstrijd”, stelt Brems. “Om iets te rapen in Roeselare moet je wat geluk hebben, zelf op niveau zijn en hopen dat de tegenstander iets minder op dreef is.”

Roeselare favoriet

Menen plaatste zich voor het tweede opeenvolgende seizoen voor de Champions Final 4 en toont zich opvallend ambitieus. “Voor het seizoen was het de belangrijkste doelstelling van de club en spelers om de play-offs te halen. Dat is al gelukt, maar ik denk dat we in de competitie ook gevoeld hebben dat de top twee misschien wel haalbaar is”, klinkt het bij Brems. “Het seizoen zou echt helemaal geslaagd zijn als we ook de titelfinale halen. Vroeger stelde Menen zich vaak op als underdog, maar met wat we dit seizoen lieten zien, durven we onze ambities ook uitspreken. Roeselare is favoriet. Wie de grootste uitdager wordt, is moeilijk te zeggen. Als wij ons niveau halen, kunnen we hen het vuur aan de schenen leggen, maar Maaseik is misschien iets stabieler.”

Volgend seizoen naar Gent

Kobe Brems begon pas op 12-jarige leeftijd met volleybal bij Puurs. Voordien hield hij zich bezig met voetbal. Na amper één jaar trok hij naar de Volleybalschool in Vilvoorde. Momenteel is hij bezig aan zijn derde seizoen bij Menen waar hij meestal tweede spelverdeler was. Volgend seizoen wacht een nieuwe uitdaging bij bekerwinnaar Gent. “Je kan nooit op voorhand inschatten hoe het zal lopen met de andere spelverdeler, Tim Degruyter, maar ik hoop wel op meer speelkansen dan in Menen.”

“Ik heb drie mooie jaren beleefd bij deze club, één van de sympathiekste in Liga A. Als je hier speelt en traint, merk je in wat voor een familiale sfeer je je bevindt”, besluit Brems. “Het is dan ook met pijn in het hart dat ik de club verlaat. Ik heb veel opgestoken in deze periode. In mijn eerste seizoen vooral dat het niveau in Liga A een stuk hoger ligt dan de Volleybalschool.”

Euromillions League Champions Final 4: Roeselare - Menen: zaterdag 26 maart om 20 uur.

