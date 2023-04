Knotsgek hockey scenario in Nationale 1: mannen van Victory naar Eredivisie, Antwerp en Beerschot falen

Voetbal eerste provinciale Jos Donvil promoveert met Wambeek Ternat naar nationale: “Een duidelijke visie zonder compromis­sen wordt beloond’

De competitie in eerste provinciale kende op de laatste speeldag haar apotheose. Wambeek Ternat versloeg in een rechtstreeks duel Beigem Humbeek met 2-0. Voor het eerst in de geschiedenis mag de fusieploeg nationaal gaan voetballen. Ook de B-ploeg speelde trouwens kampioen, maar dan in vierde provinciale.