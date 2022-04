Knokke wint de derby tegen Winkel Sport en is de nieuwe leider: “Propaganda voor het voetbal in eerste nationale”

Royal Knokke Football Club is de nieuwe leider in eerste nationale. Het team van Yves Van Borm boekte zaterdagavond een klinkende 4-2-zege in de uiterst aangename derby tegen Sint-Eloois Winkel. Junior Zakari Lambo was de absolute uitblinker met drie doelpunten.

Veel volk in het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark voor de West-Vlaamse derby tussen Knokke en Winkel Sport, waarbij voor beide teams nog veel op het spel stond. Knokke dingt na een ongeziene remonte mee naar een ticket voor de eindronde, terwijl de bezoekers na een knappe reeks van tien wedstrijden zonder nederlaag eveneens nog kans maakten om zich te plaatsen voor de play-offs. De thuisploeg nam de beginfase voor zijn rekening en zag dit beloond met een doelpunt van Junior Lambo. Halfweg de eerste helft herstelde Winkel echter het evenwicht en Verhooghe zorgde voor de verdiende gelijkmaker. De manschappen van trainer Jeffry Verhoeven eisten het balbezit op, maar moesten al vrij snel een uppercut van jewelste incasseren toen Lambo de wedstrijd met twee knappe goals in amper vijf minuten tijd in een beslissende plooi legde. Winkel probeerde het tij nog te keren en scoorde een kwartier voor affluiten de aansluitingstreffer via Waeghe, maar de ingevallen Binst legde in de slotfase de 4-2-eindstand vast.

“Knokke was in de beginfase scherper dan ons en klom bijgevolg terecht op voorsprong”, vertelt Verhoeven. “We hebben ons dan in de wedstrijd geknokt en kwamen nog voor de rust op gelijke hoogte, waardoor we met een pak vertrouwen richting kleedkamer trokken. Dat was ook te zien in de tweede helft, maar op vijf minuten tijd werden we genekt door Lambo. Na tien matchen zonder nederlaag is dit natuurlijk zuur voor ons, al is het zeker geen drama. Ik meen te mogen stellen dat we een prachtig seizoen hebben afgewerkt en we hebben ook getoond het waard te zijn om op die plaats te staan in het klassement. Volgende week willen we in eigen huis tegen Thes die plek in de linkerkolom veiligstellen, wat eigenlijk een kleine stunt zou zijn”, besluit Verhoeven.

Junior Lambo

“Dit was pure propaganda voor het voetbal in eerste nationale”, aldus Van Borm. “Wij moesten winnen om onze kansen op deelname aan de eindronde gaaf te houden en dat is ons gelukt. We speelden een sterk eerste luik van de eerste helft en stonden toen verdiend op voorsprong, maar vergeten om die bonus te verdubbelen en moesten nog de gelijkmaker incasseren voor het rustsignaal. In de tweede helft was het inderdaad Winkel die de bal in het bezit had, terwijl wij op Lambo konden rekenen om het verschil te maken. Je wint of verliest altijd als team, maar de prestatie van onze Nigerese international kun je na zo’n prestatie niet onder stoelen of banken steken”, aldus de trainer van Knokke, nieuwe leider in eerste nationale. “Dat is magnifiek. Door het late winnende doelpunt van Charleroi tegen Francs Borains zijn we echter nog niet zeker van die play-offs en dat is jammer. We moeten volgend weekend sowieso nog een punt pakken op bezoek bij Heist, want het kan nog altijd slecht aflopen voor ons en dat zouden we eigenlijk niet verdienen na onze machtige terugronde. Hoe mooi zou het zijn om de stunt van enkele jaren geleden te herhalen en de lui in Brussel een poepje te laten ruiken”, besluit Van Borm met een knipoog.