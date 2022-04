Knokke smeert Dessel zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen aan

voetbal vierde provinciale D Hombeek krijgt forfaitze­ge en leiders­plaats cadeau via groene tafel na blunder bij SC Mechelen dat fout erkent, maar wel in beroep gaat: “Nooit meegemaakt”

Op 27 maart won Sporting Mechelen de topper van Hombeek met 2-1. Op zich niets bijzonders, maar de wedstrijd kreeg nog een staartje voor de groene tafel. Sportingspeler Marouane El Ghoulbzouri stond vooraf namelijk in het rood aangeduid op het digitale wedstrijdformulier wat hem niet speelgerechtigd maakte. De naam werd verwijderd van het blad, maar de Mechelse interim afgevaardigde communiceerde dat niet met zijn coach en in minuut 68 maakte El Ghoulbzouri alsnog een invalbeurt. Een blunder met zware gevolgen, want donderdagavond werd beslist dat Hombeek een 0-5-overwinning wordt toegewezen. Daarmee komt het plots naast Rijmenam aan de kop van de rangschikking, maar met een beter doelsaldo... dankzij de forfaitcijfers. Aan de Jubellaan in Mechelen legt men zich niet neer bij de beslissing.

