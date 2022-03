Knieblessure Menco Deryck (Ninove) veel erger dan gedacht: “Streep door promotiestrijd”

Dat KVK Ninove met een krappe kern aan het seizoen begon, was een bewuste keuze. Tot voor kort zorgde dat omwille van de beperkte blessurelast amper voor problemen. Week na week kon coach Haydock op één of twee spelers na bijna telkens op zijn typeploeg rekenen. Maar vier afwezigen opvangen, is niet zo vanzelfsprekend voor de Ninoofse troepen en dat net met de eindmeet en enkele cruciale matchen in zicht. Marco Herveldt is geschorst. De ervaren Koen Persoons staat met zijn enkelblessure nog minstens twee weken aan de kant. Jelle Geenens (spierscheur) revalideert, maar ook op hem moet niet meteen gerekend worden. Beide spelers komen normaal gezien dit seizoen nog wel in actie.

Promotie

Deryck hoopt dat dat hervatten in het teken zal staan van een competitie in eerste nationale. “Dat is nog altijd de droom, maar we mogen niet ontkennen dat het de laatste weken toch wat minder loopt. Toch hoop ik dat de jongens er zullen in slagen om de promotie te pakken. Is het niet via de titel, dan moet het maar via de eindronde. Natuurlijk is het balen dat ik mijn steentje niet kan bijdragen in deze belangrijke fase van het seizoen”, aldus Deryck.