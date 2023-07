Knieblessure Kylian Hazard zet domper op 0-4-zege van RWDM tegen Standard, medische staf vreest ernstig knieletsel

voetbal jupiler pro league Matias Fernandez-Par­do (AA Gent) maakte indruk in uitverkoch­te oefenwed­strijd op Merelbeke

Het ‘Sportpark Molenkouter’ zat afgelopen vrijdag afgeladen vol voor de komst van AA Gent. Een mooiere affiche was niet denkbaar om de gloednieuwe thuishaven van KFC Merelbeke officieel in te spelen. Ruim 1.400 toeschouwers, veelal jonge en enthousiaste Buffalo-fans, zakten naar Merelbeke af. Zij kregen er kapitein Kums, aanwinst Watanabe en uiteraard sensatie Gift Orban te zien, maar ook een rist jonge en enthousiaste toppers in wording. Vooral de prestatie van Matias Fernandez-Pardo ging na afloop over de tongen.