Knappe zege van Leuven Bears in Bergen kent net geen vervolg tegen Oostende

Basketbal BNXT LeagueLeuven Bears heeft er op zich een goed weekend opzitten, maar koopt er weinig mee. De riante zege in Bergen was alleszins verdiend. Tegen Oostende leek de ploeg tot op het einde uitzicht te hebben op een stunt, maar in de slotfase moest men finaal toch een 75-79-nederlaag incasseren. Bonuspunten werden uit handen gegeven.

Leuven Bears begon moeizaam aan de match en keek snel tegen een achterstand aan. Joshua Heath stelt dat zijn ploeg snel orde op zaken stelde. “Oostende liep inderdaad snel zes punten uit, maar in een goed tweede quarter kwamen we helemaal in de match. Brevin Pritzl vond zijn shot terug. We werden de evenknie in het rebounden en we konden voor de rust uitpakken met negen assists. Dat knappe tweede quarter zorgde ervoor dat we met een bonus van zes punten de kleedkamer konden opzoeken. Het was geenszins een veilige marge, maar het werkte wel motiverend tegen de landskampioen.”

Tweede helft

Ook in het tweede helft bleef het enorm spannend. Oostende kon andermaal zes punten uitlopen, maar met een driepunter zorgde Allen halverwege het vierde quarter voor een 59-59-stand. De spanning bleef, zodat er bij 64-64 een verlenging volgde. Twee driepunters van Gillet deden Leuven finaal de das om. Leuven leed een nipte 75-79-nederlaag. Een unieke kans om op te rukken naar de vijfde plaats ging verloren. Joshua Heath vond het een pijnlijke nederlaag. “Ons spel was niet goed genoeg om te winnen. De foutjes die we maakten, hebben ons de overwinning gekost. Akkoord, we toonden inzet. Toch volstond dat niet.”

Schouderblessure

Joshua Heath sukkelde de voorbije weken met een schouderblessure. “Ik heb een hele tijd gesukkeld met een spierscheur in de schouder. Op zich ging het slechts om een scheurtje van vier millimeter, maar het hinderde me bij het spelen. Trainingen moesten aangepast worden. Het ging om mijn shotarm, zodat de gevolgen in de matchen even zichtbaar waren. Intussen is het ergste leed geleden. Ik doe veel oefeningen om de spieren rond het gewricht sterker te maken. Volgend weekend moet het in Mechelen gewoon allemaal wat vlotter lopen.”