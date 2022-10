Knappe treffer van Dorgeles Nene (KVC Westerlo) volstaat niet voor de zege tegen FC Seraing (2-2): “Jammer van het resultaat, maar we blijven positief”

Was het Westerlo dat zich dit keer iets te weinig wist te manifesteren, of was het Seraing dat het de thuisploeg knap lastig maakte? Het was wellicht een combinatie van beide factoren. “We wisten op voorhand dat het moeilijk ging worden”, aldus Dorgeles Nene. “Die vroege achterstand heeft de partij plots een andere wending gegeven. Daar hebben we ons laten verrassen, maar goed. We hebben nadien wel op de juiste manier gereageerd. Met twee doelpunten op vijf minuten tijd leken we erop en erover te gaan, maar dan zijn we na de rust inderdaad misschien wel weer iets te relaxed uit de kleedkamer gekomen. We hebben alles gegeven om het tij nog te keren, maar het bleef een gesloten match met weinig mogelijkheden. Het is heel jammer dat we niet gewonnen hebben, maar we blijven positief. De focus ligt nu alweer op RC Genk. Dat is ook een grote club in België, dus daar willen we ons opnieuw tonen.”

Geen frustratie

Coach Jonas De Roeck bevestigde achteraf het gevoel van zijn jonge spits. “Of ik gefrustreerd was?”, klonk het. “Dat ben ik nooit. (lacht) We hadden uiteraard het gevoel dat er meer ingezeten had, maar als we eerlijk zijn moeten we ook wel toegeven dat we niet echt veel uitgespeelde kansen gekregen hebben. Seraing nam tot twee keer toe een scherpe start, met twee vroege goals. Dat is hun verdienste. Wij hebben geprobeerd ons eigen spel te brengen, maar tegen een laag blok is dat heel moeilijk. En in de laatste zone werden dan soms ook nog eens de verkeerde beslissingen genomen, of de laatste pass kwam er telkens niet uit. Ik ben dus wel wat ontgoocheld met het resultaat, maar we blijven realistisch. We zijn nu vijf weken op rij ongeslagen en we pakken dertien op vijftien. Dat is lang niet slecht.”

Red Bull Salzburg

De bescheiden 19-jarige Dorgeles Nene liet zich net als de voorbije weken opmerken door zijn werkkracht én een fraaie goal voor de 2-1. De Malinese spits wordt door Westerlo gehuurd van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en lijkt zich intussen toch wel in de gratie van trainer en supporters gespeeld te hebben. “Ik geef me telkens voor de volle honderd procent”, klinkt het. “Dat is een van mijn kwaliteiten en dat wordt blijkbaar wel geapprecieerd. Dit was mijn derde doelpunt van het seizoen en daar ben ik uiteraard heel blij mee. Jammer dat het geen drie punten opgeleverd heeft, maar het is wel een motivatie om zo verder te blijven doen. Of het mijn bedoeling is om ooit teug te keren naar het niveau van Red Bull Salzburg? Graag, maar dat is nu even niet aan de orde. Mijn situatie daar was moeilijk. Als jonge speler moet je nu eenmaal de nodige speelminuten krijgen en met Westerlo heb ik daarvoor de ideale club gevonden. De concurrentie is hier groot, ook in de spits. De coach heeft veel keuzemogelijkheden, dus ik zal hard moeten blijven werken.”