Knappe prestatie van Dean Van Den Winckel (Merelbeke) op ongewone positie in zege bij Zwevezele: “Heb me geamuseerd”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AFC Merelbeke heeft de laatste rechte lijn van de competitie goed ingezet. Een straffe 0-1-overwinning bij titelkandidaat Zwevezele is goed voor een 7 op 9 in de laatste drie duels.

Merelbeke zou wel eens een van de scherprechters in de titelstrijd kunnen zijn. Binnenkort staat een tweeluik tegen Ninove en Petegem op het programma, terwijl Zwevezele afgelopen weekend al een 0-1-nederlaag werd aangesmeerd. “Op een slecht terrein waren we vanaf de eerste minuut erg scherp”, weet Dean Van Den Winckel. “In de eerste 10 minuten kregen we al twee-drie grote kansen. Het vertrouwen steeg en we geloofden steeds meer dat we iets konden rapen. Iedereen had een goede dag. Het was zeker een van onze beste matchen van het seizoen. We kregen veel kansen, maar de staat van het veld zorgde ervoor dat de afwerking niet altijd zuiver was.”

“We zijn de overwinning niet gaan stelen. In de eerste helft waren we veel beter en ook na de pauze hadden we toch de bovenhand. Jordy Maes moest geen twee reddingen verrichten. Het deed enorm veel deugd dat Nathan Lagrou in de slotfase nog de 0-1 kon scoren. Dat was al onze derde of vierde kans alleen voor doel, om maar te zeggen dat we hele grote kansen afdwongen en oververdiend wonnen.”

Comeback tegen Wetteren

Voor het eerst in 2022 zit er opnieuw een lijn in de prestaties van Merelbeke. Het gelijkspel tegen rode lantaarn Ronse en de zware 4-0-nederlaag bij Zelzate lijken stilaan vergeten. “In de comeback tegen Wetteren vonden we eigenlijk ons niveau terug. Die overwinning heeft ons wel een boost gegeven. Tegen Gullegem hadden we ook altijd moeten winnen, maar we konden de kansen niet afwerken.”

“Onze organisatie staat weer goed en dan heb je aan één doelpunt genoeg om te winnen. Dat is afgelopen weekend ook gebleken. Gullegem en Zwevezele behoorden in de heenronde tot de ploegen waartegen we zeven weken op rij niet konden winnen. Met 4 op 6 doen we het nu al veel beter.”

Quote De top vijf heeft volgens mij net iets meer kwaliteit, maar Merelbeke hoort daar net onder thuis Merelbeke-speler Dean Van Den Winckel

Als zevende telt Merelbeke momenteel al 7 punten minder dan Zwevezele en Olsa Brakel, respectievelijk vierde en vijfde in de stand. De zesde plaats lijkt nog het hoogst haalbare. “De top vijf heeft volgens mij net iets meer kwaliteit, maar Merelbeke hoort daar net onder thuis”, stelt Van Den Winckel. “We moeten proberen om die zesde plaats nog te pakken. Zondag krijgen we een derby tegen RC Gent dat ook eindelijk staat waar het moet. Wij hebben iets recht te zetten na de heenmatch, die een van onze slechtste van het seizoen was.”

Verdedigende middenvelder

Door de afwezigheden van de geschorste Max De Ruyver en de zieke Rob Van Der Wilt stond Van Den Winckel verrassend centraal op het middenveld. “Zowel in de jeugd als tijdens mijn jaartje bij RC Gent stond ik wel vaker op de ‘zes’. Ik weet dus wel wat er daar verwacht wordt. Door de schorsing van onze twee defensieve middenvelders kwam het telefoontje van de coach niet helemaal onverwacht.”

“Ik voelde wel vrij snel dat ik in de match zat en heb me wel geamuseerd. Je komt eens op andere plaatsen op het veld, raakt vaker de bal en kunt iets meer je ding doen”, klinkt het. “Vooraf stelde ik me wel vragen of ik het wel allemaal zou kunnen belopen, maar ik ben blij dat ik het 90 minuten kon volhouden.”

“Na de wedstrijd kreeg ik wat complimenten en dat deed me wel plezier. Het hielp natuurlijk dat we als ploeg een van onze betere wedstrijden van ons seizoen speelden, maar ik denk niet dat dit ineens de nieuwe opstelling zal zijn. Het zal wellicht bij eenmalig depanneren blijven, maar we weten nu wel dat het een optie is mochten de andere verdedigende middenvelders niet beschikbaar zijn.”

