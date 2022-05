Knappe 61-76 overwinning van Limburg United en Leander Dedroog in Charleroi: “We trokken de lijn van de laatste weken door”

Basketbal BNXT LeagueIn de tweede ronde van de BNXT play-offs heeft Limburg United zich vlot (61-76) kunnen kwalificeren in Charleroi voor de volgende ronde. In de heenwedstrijd was er die miraculeuze remonte en dat was blijkbaar voldoende om de veer te breken bij Spirou Charleroi. Want de boys van T1 Raymond Westphalen namen de partij onmiddellijk in handen en kwamen nooit in de problemen. In de volgende ronde wacht komende vrijdag Donar Groningen.

Met de verplaatsing naar Charleroi waren de Limburgers op hun hoede. Achteraf bleek dat nergens voor nodig. Spirou kon enkel weerstand bieden langs Vincent Kesteloot (21 ptn) en Rafaël Lisboa (16 ptn), maar echt een vuist maken deden de Karolingers niet tegen een sterk verdedigend Limburg United. De eerste vijf minuten waren nog evenwichtig, maar in het tweede schuifje werd United baas en bij de rust (33-41) flikkerde een mooie kloof op het bord.

Na de break behield United de controle over de partij. Tyrell Nelson werd nog uitgesloten. In de eerste helft een technische en na de rust een vrijwillige fout. Geen gevolg voor het verdere verloop van de partij. United won vlot en is klaar voor de komst van Donar Groningen.

Stukken beter

“Met de verplaatsing naar Charleroi had T1 Raymond Westphalen ons duidelijk gemaakt dat het in defense stukken beter moest dan de voorbije weken”, stelde een gelukkige Leander Dedroog. “We zitten in de winning mood en de laatste wedstrijden wisten we telkens vlot de weg naar de ring te vinden. We kampen met blessures en het team heeft iedereen nodig. De sfeer is opnieuw zoals in de periode voor de bekerfinale. Iedereen zit weer op dezelfde golflengte en vecht voor elkaar. In Charleroi kwamen we nooit in de problemen omdat we het verschil in defense konden maken. Aanvallend liep het ook vlot met vier jongens in de dubbele cijfers.”

Donar Groningen

“We zijn klaar om Donar Groningen met vertrouwen te ontvangen”, vervolgt Zuid-Limburger Dedroog, de laatste weken in uitstekende vorm. “Door die vlotte overwinning in Charleroi hebben we ons vertrouwen opgekrikt, maar Groningen is een sterk team. Mentaal zijn wij in het voordeel. Groningen verloor hun laatste drie wedstrijden en wij zitten in een goede flow. Toch mogen we niet zweven en moeten we hard blijven werken. Ik hoop dat we vrijdagavond opnieuw veel volk krijgen in de Alverberg, want de steun van de twaalfde man is erg belangrijk. Dat bleek nog eens thuis tegen Charleroi, waar we konden terugvechten vanuit een verloren positie”, besluit forward Dedroog.

Limburg United: Littleson 17, Delalieux 12, Desiron 11, Nelson 11, Hammonds 7, Dedroog 6, Palmi 5, Benson 3, Dammen 2, Bojovic 2.

