Knap resultaat voor Lauren Maertens en Young Panthers op EK U21: “In het verleden niet veel gesprokkeld tegen Oranje”

hockey vrouwenDe Young Red Panthers openden het EK hockey U21 in Gent met een zeer knap 1-1-gelijkspel tegen Nederland. Een punt pakken tegen de grote titelfavoriet, dat voelt alvast goed aan voor het vervolg van het toernooi. “Ik vond ons bij momenten zelfs overheersend”, aldus Lauren Maertens. “Dit is een mooie opener.”

Voor hun eerste wedstrijd op het EK U21 op het terrein van Gantoise keken de Young Red Panthers meteen Nederland in de ogen. Het palmares van Oranje op het EK U21 is alvast indrukwekkend. Tussen 2010 en 2017 grepen onze noorderburen vier keer op rij de Europese kroon, alleen tijdens de vorige editie – in 2019 in Valencia – werd het zilver na verlies in de shoot-outs tegen thuisland Spanje.

In een gezellige sfeer en voor een flink aantal toeschouwers waren de Young Red Panthers al snel op achtervolgen aangewezen na een doelpunt in de vierde minuut van Teuntje de Wit. Kraken deden de jonge Panthers echter niet en met een uitstekende mentaliteit gingen de troepen van bondscoach Darran Bisley op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er uiteindelijk in de 42ste minuut via Gantoise-speelster Noa Schreurs (1-1). In de laatste minuten van de match werd de druk van Nederland wat groter, maar het 1-1-gelijkspel bleef wel op het scorebord.

Maandag tegen Wales

“En dat is een geweldig resulaat”, aldus de 18-jarige Lauren Maertens. “In mijn Be Gold-carrière kon ik nooit van Nederland winnen. Het is mooi om een punt te sprokkelen tegen Nederland in een openingsmatch van een EK. Ik vond ons bij momenten zelfs overheersend. Een tweede doelpunt zat er zeker in. Het klopt dat Nederland in de slotminuten meer druk zette, maar we hielden die kleine storm goed tegen. Maandag moeten we op dit elan verder tegen Wales. Heel veel weten we niet van dat team. Op papier zijn we zeker favoriet.”

Goed gevoel

Maertens is met haar achttien jaar één van de allerjongste Young Panthers. “Tot vorig jaar speelde ik nog bij de nationale ploeg U18”, zegt ze. “Ik ben het dan ook niet gewend om in deze omstandigheden en met toch een pak toeschouwers op de tribune te hockeyen. Voor mij was dit zeer speciaal. Het geeft een goed gevoel.”

Sedert haar prille jeugdjaren verdedigt Maertens de kleuren van Herakles. De club uit Lier gaat in september ambitieus het nieuwe seizoen in. “Klopt”, lacht Maertens. “Er kwamen een pak versterkingen en we kunnen bijna een volledige nieuwe ploeg in lijn brengen. We mogen in Lier de lat een stukje hoger leggen.”

