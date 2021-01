Knap debuut van Janne Schillebeeks (Athenas Lummen): “Deze zege doet veel deugd”

Basketbal Top Division 1Het was van 10 oktober 2020 geleden dat Athenas Lummen (Top Division 1) in actie kwam met een thuiswedstrijd tegen Castors Braine. Er gingen heel wat discussies vooraf op de vergaderingen bij het Lummense bestuur over de keuze tussen een heropstart of niet meer spelen. Buiten Jolien Wouters, wiens mama werkt in de zorg, waren alle meisjes enthousiast voor een heropstart.

Zaterdagavond kwam Sparta Laarne naar Sportcomplex Vijfsprong. Het werd een spannend duel waar Lummen verdiend (71-68) de eerste overwinning van het seizoen kon behalen. Op de persconferentie kregen we enkel stralende gezichten te zien: headcoach Philip Wolk, spelverdeelster Ine Vanderhoydonks (24 punten) en jong talent Janne Schillebeeks (19), die een knap debuut mocht vieren.

Wat is je analyse over de wedstrijd, vroegen we coach Philip Wolk?

“Na lang stilliggen en twee weken training in de benen waren de verwachtingen hoog bij beide teams. Het werd een aangename partij met een verschillende speelstijl. Laarne kon ons pijn doen met meerdere bommen van Inge Meylemans en Marie Van Den Broecke. Wij speelden snel en brachten aardig basketbal met een stevige defense. Inside lieten we ook mooie dingen optekenen. Alleen was onze start in het begin van het eerste en derde quarter minder. Gelukkig konden we telkens de opgelopen kloof knap wegwerken door een collectieve sterke prestatie.”

“Al wil ik een pluim geven voor forward Janne Schillebeeks, die opviel in haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau. Ze kwam deze zomer over van DBC Houthalen. Niemand had verwacht dat ze meer dan twintig minuten ging spelen. Bovendien kon ze vier rebounds pakken en zeven punten scoren. Ook was er een glansrol voor Ine Vanderhoydonks die koelbloedig bleef in een spannende slotfase vanop de vrijworplijn,” besloot een tevreden coach.

Janne Schillebeeks debuteerde knap. Had je geen last van de zenuwen?

“Toch wel, ik had enorm last van stress. Of dat wegviel tussen de lijnen? Niet echt (lacht). De ganse wedstrijd bleven de zenuwen me parten spelen. Waarom? Ik wilde bewijzen dat ik dit niveau aankan. Op training blijf ik hard werken en ik voel het vertrouwen van de coach. De eerste twee wedstrijden verloren we en na meer dan twee maanden stilliggen was iedereen gretig om te spelen. Deze zege doet veel deugd. Dan moesten we nog aantreden zonder Caro Swolfs en Jolien Wouters. We hebben een zeer jong team en ik heb nog geen seconde spijt van mijn overgang naar Lummen. Het betreft ook een dubbele aansluiting, want ik speel ook bij Hasselt in eerste landelijke.”

Ben jij ook blij met de heropstart, vroegen we Ine Vanderhoydonks?

“Absoluut”, stelde de Lommelse. “Het protocol valt al bij al nog mee. Het zijn twee sneltesten per week. Iedereen is voorzichtig en bang om Covid-19 te krijgen. We zijn een verstandige groep en niemand zal op het idee komen om lockdownfeestjes te organiseren. Het team is gefocust om het basketbalseizoen af te werken.”

Met zestien op twintig vanop de vrijworplijn had je een grote invloed op de zege. Geen last van zenuwen in die spannende slotminuten?

“Ik heb al de nodige ervaring om in deze situaties koelbloedig te blijven. Laarne bleef aanklampen en ik moest kalm blijven, want die eerste zege van het seizoen was broodnodig.”

Waarom? Er kan toch niemand degraderen.

“Klopt. Dat is uiteraard een druk die van onze schouders valt. We willen echter zo hoog mogelijk eindigen om dit bizar seizoen nog wat kleur te geven. Daarom is die zege belangrijk voor het vertrouwen. Tegen de topteams hebben we op papier geen kans, maar we willen in die wedstrijden met opgeheven hoofd de zaal verlaten. Nu krijgen we Sint-Katelijne Waver over de vloer. Fysiek staan we sterk dankzij physical coach Jan Adriaens. Op de eerste speeldag kregen we een pandoering te slikken bij SKW. Aan ons om nu meer weerwerk te bieden.”

