Knack-voorzitter Rik Vervisch: “Wij willen van Roeselare de volleybalhoofdstad van België maken”

Het is duidelijk een win-win situatie, want de kustploeg verdwijnt niet en bij Bevo creëert men in één klap een droomstreefdoel - de hoogste volleybalreeks - voor hun jeugdige volleybalsters. “We zullen onze slogan moeten aanpassen met de ambitieuze opstart van dit collectief”, verduidelijkt de nieuwe Knack-voorzitter Rik Vervisch. “In plaats van ‘one team, one family’ worden het nu ‘two teams’. Er komt een samenwerking waarbij het groeipotentieel - wat volleybal betreft - van Roeselare tot in de verre omgeving versterkt wordt.”

Uitgesproken ambities

“Het samenwerkingsverband wordt op verschillende vlakken uitgewerkt”, vervolgt Rik Vervisch. “Uiteraard op commercieel vlak, maar ook met het gebruik van twee sporthallen, de uitbreiding van de jeugdwerking en de trainersopleiding. Wij hebben bij de mannen meer ervaring op het gebied van logistiek, omkadering en ploegbegeleiding. Er zullen zeker ideeën uitgewisseld worden. Van Bevo Roeselare kunnen we ook wat leren. Er is bijvoorbeeld een terugloop bij de jongens. Bij het vrouwenvolleybal floreert het. Op dat gebied kan er een interessante kruisbestuiving ontstaan.”

“Wij hebben gezamenlijke, uitgesproken ambities”, merkt de voorzitter van Knack Roeselare op. “Voor de dames van Roeselare is dit een unieke opportuniteit, want het is niet eenvoudig om de stap vanuit eerste nationale naar de Liga te maken. Trouwens, hun team in de tweede hoogste reeks van het land blijft bestaan. Het wordt aangevuld met de talentrijke jeugdspeelsters. In de Ligaploeg zullen er een paar topvolleybalsters van Hermes aansluiten. We willen op termijn - met een welomlijnd groeischema - van Roeselare de volleybalhoofdstad van België maken, zowel bij de vrouwen als bij de mannen.”

West-Vlaamse fierheid

“De positieve wisselwerking uit zich reeds bij de toekomstige samenstelling van de spelers- en de speelstersgroep”, weet Rik Vervisch. “We hebben bijvoorbeeld Matthijs Verhanneman (Knack) en Yana De Leeuw (Hermes), maar ook Sander Depovere (Knack) en Leen Van Grinsven (Bevo). Ook het stadsbestuur van Roeselare zal op een schitterende manier samenwerken binnen dit nieuw project.”

“En er heerst bovendien een zekere West-Vlaamse fierheid”, benadrukt de Knack-voorzitter. “We hebben kampioenen bij drie verschillende sporten. Uiteraard in het volleybal met Knack Roeselare, maar ook in het basketbal met Filou Oostende en in het voetbal met Club Brugge. Het zou jammer geweest zijn, indien er in de vrouwenliga geen enkele ploeg uit West-Vlaanderen zou bestaan. Ik zie veel mogelijkheden binnen deze samenwerking, want het gaat om veel meer dan sport alleen. Volleybal is een echt evenement geworden. De samenbundeling van twee ploegen binnen dezelfde stad en binnen dezelfde sport kunnen dit alleen maar intensiveren.”