Knack Roeselare ontvangt Maaseik vrijdag in de Tomabelhal: “We hebben drie kansen om de titel te pakken”

Volleybal Liga A VC Oudegem pakt de derde plaats na een 3-2-zege tegen Charleroi: “Volgend jaar start het project Dendermon­de”

Er waren zondagavond veel redenen om te feesten in de sporthal van Oudegem. Fien Callens coachte haar 100ste wedstrijd bij de Oost-Vlaamse club. Het roze team speelde voor de laatste keer in de gezellige sporthal aan de Ouburg. Volgend jaar wordt in de mooie zaal van Dendermonde gevolleybald. Er werd afscheid genomen van vijf speelsters die de club verlaten. En last but not least won Oudegem van Charleroi en eindigde zo op een mooie derde plaats in de competitie.