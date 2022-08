Knack Roeselare begint vroeg en vol ambitie aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen

Bijna voltallig op de eerste trainingen

De twee Belgische talenten Simon Plaskie en Seppe Rotty, allebei geboren in 2001, speelden de voorbije jaren bij Menen en maken nu de overstap naar de 13-voudige kampioenenploeg van Roeselare. Het Belgisch topteam vond ook lengte, kracht en aanvalsgeweld in Zuid-Amerika. José Leita Costa Maicon - roepnaam Maicon - is een 30-jarige Braziliaanse middenspeler (2,04 m) die zijn strepen al verdiende in Italië, Portugal, Roemenië en Teheran. Pablo Kukartsev, zijn naam doet het niet vermoeden, is een Argentijn. Daar wordt hij met ‘Kuka’ aangesproken. De hoofdaanvaller (2,03 m) volleybalde uiteraard in Argentinië, maar ook in Rusland, Frankrijk en Spanje. Beide volleyballers kunnen flinke adelbrieven voorleggen en dat is alleen maar goed nieuws voor de supporters.