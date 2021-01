KMTHC met ambitieuze plannen: “We willen blijven investeren in tennis”

De komende maanden verdwijnen er in het Mechelse heel wat tennisterreinen. Wingfield gaf al eerder aan om bijna volledig voor padel te kiezen, terwijl op TC Key Point in Muizen tennis op termijn volledig zal verdwijnen. Dé kans dus voor het Hombeekse KMTHC om nog meer op tennis in te zetten. “We zitten voor 2021 boordevol plannen”, zegt Aico Luypaert, de kersverse voorzitter van de tennissectie van KMTHC. “Vorig jaar werden twee tennisterreinen volledig vernieuwd, dit seizoen komen de drie overige terreinen aan de beurt. En tijdens de wintermaanden zal het aantal indoorvelden verhoogd worden van twee naar vier. Over twee outdoorterreinen plaatsen we tussen september en april immers een ballon. We vinden het belangrijk om te blijven investeren in tennis.”

Meer lessen en interclub

Door het lagere tennisaanbod in de omgeving hoopt KMTHC op extra leden. “Ja, we rekenen wel op een stijging”, bevestigt Luypaert. “De tennisschool ‘Tennis Mechelen’ is hier, in samenwerking met Wingfield, al langer actief. We verwachten dat er op onze club wel wat lessen bijkomen. Ook in het aantal interclubploegen rekenen we op een gevoelige stijging. We beschikken hier in Hombeek over nog wat vrije ruimte en naargelang de behoefte kunnen er in de toekomst nog altijd aanpassingen gebeuren. Dat is een voordeel.”