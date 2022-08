KM Torhout na strafschoppen onderuit in bekermatch tegen Witgoor Dessel Sport

voetbalKM Torhout kreeg in de tweede ronde van de Croky Cup de Antwerpse derdenationaler Witgoor Dessel Sport op bezoek in de Velodroom. De thuisploeg voetbalde een heleboel doelpuntrijpe kansen bijeen, maar in de reguliere speeltijd werd niet gescoord. Een strafschoppenreeks volgde, waarin de Antwerpenaars zich met een 1-4-zege de betere ploeg toonden.

“Wij hadden het meeste balbezit en de beste kansen, maar het was telkens net niet”, zucht aanvaller Tibo Andries ons toe. “Het was een leuke match om te volgen, al moeten we ook toegeven dat naar het einde van de wedstrijd te veel afval in ons spel kwam en we vaak erg slordig waren. We eindigden de partij ook met tien man, toen invaller Tibo Margo kort na elkaar twee keer geel pakte. Jeugdig enthousiasme dat verkeerd uitdraaide.”

“In de strafschoppenreeks ontbrak ons een gebrek aan scherpte. Het is altijd een loterij, maar ik had de indruk dat onze tegenstander iets frisser was en gebruik maakte van dat mentale voordeel. We speelden voor het eerst nog eens de volle negentig minuten en de concentratie ebde te veel weg naar het einde toe. Ik trapte de eerste elfmeter hard tegen de dwarsligger, waarna Huysentruyt onze tweede poging op de doelman mikte. Toen was het boeken toe voor ons.”

Weten wat gedaan

Torhout moet zo de maand augustus vullen met oefenmatchen in plaats van een verlengd bekeravontuur. “Het is erg jammer dat we voor het tweede jaar op rij meteen uitgeschakeld worden in de beker”, vervolgt Andries. “Uiteraard primeert de competitie, maar ik weet uit ervaring van mijn periode bij Knokke dat een goed bekerparcours goed is voor het vertrouwen en een boost kan betekenen. Al zullen we zonder dat bekervoetbal ook wel weten wat gedaan: nog vier weken hard trainen om ons klaar te stomen voor de competitiestart in tweede nationale. Omdat we vorig seizoen tot eind mei speelden, zijn we er pas eind juli opnieuw aan begonnen. We hebben dus nog heel wat progressiemarge, maar ook veel werk voor de boeg”, besluit de 22-jarige centrumspits.

Oefenprogramma

KM Torhout speelt op donderdag 11 augustus een oefenmatch tegen SK Roeselare-Daisel. Nadien volgen nog oefenpartijen op het veld van KRC Gent (14 augustus), op KSV Diksmuide (17 augustus) en op SK Eernegem (21 augustus). Torhout opent de competitie op het terrein van KSV Oudenaarde op zaterdag 2 september.

