KM Torhout lanceert eigen mobiele applicatie

“Het idee om een eigen app te lanceren dateert al van 2021”, vertelt sportief manager Didier Degomme ons. “Met het bestuur zijn we begin dit jaar aan de slag gegaan om dat idee uit te werken en vorm te geven. We willen onze leden en supporters een extraatje geven en rechtstreeks met hen in contact staan, als we iets te melden hebben. Sander Bauwens, al jarenlang een trouwe fan van onze club, hielp de app mee ontwikkelen. De app beschikt momenteel over enkele basisfuncties, maar wordt het hele seizoen lang geëvalueerd en verder uitgebreid. Een eerste update wordt de integratie van ons B-elftal in vierde provinciale. Tegen de start van volgend seizoen moet de app al een pak uitgebreider zijn.”

Commerciële waarde

KM Torhout wilde de app eigenlijk al aan de start van de competitie uitrollen, maar die timing bleek niet haalbaar. “Voorlopig is de applicatie ook enkel te downloaden in de Apple Store, maar vanaf eind volgende week kunnen ook Android-toestellen de toepassing terugvinden op hun telefoon”, vervolgt Degomme. “De nieuwsberichten zullen vooral via mij verlopen, maar ik sta uiteraard niet alleen in dat verhaal. Verder denken we dat die app op lange termijn ook een commerciële meerwaarde kan betekenen voor onze club. Op dit moment is dat nog niet de bedoeling: we willen in de eerste plaats puur sportief een toegevoegde waarde creëren voor onze sympathisanten. Wij zijn een pionier in dit verhaal, want op het eerste zicht vind ik geen enkele andere amateurclub die een dergelijke app aanbiedt in de Apple of Google Play Store”, besluit Degomme.