KM Torhout begint seizoen met vier op zes: “Willen het dit seizoen in zware reeks iedereen lastig maken”

Baanwielrennen Tom Crabbe debuteert met medaille op WK: “De ploegkoers maakte de kleine teleurstel­ling van het omnium helemaal goed”

Tom Crabbe heeft zijn debuut op het wereldkampioenschap piste U19 niet gemist. De Merchtemnaar veroverde in de ploegkoers aan de zijde van Milan Van Den Haute de zilveren medaille in de ploegkoers. Nadien strandde hij ook nog eens op een vierde plaats in het omnium. Het zijn knappe cijfers voor een debutant.