Kleine nederlaag (28-26) in WK-kwalificatiewedstrijd in Slovakije moeten Red Wolves rechtzetten zaterdag in de Alverberg te Hasselt

Wielrennen elite zonder contract Niels Vandyck rijdt Ronde van Benin: “Het avontuur in Afrika spreekt me wel aan”

Vorig jaar was Niels Vandyck (31) actief in de Ronde van Burkina Faso. De eerste ervaring met het Afrikaanse continent moet een meevaller zijn geweest, want nu maakt de eliterenner zonder contract van Thielemans & Co zich op om te starten in de Ronde van Benin. Die rittenwedstrijd gaat van start op 2 mei en eindigt zes dagen later.

11:27