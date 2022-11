Klaas Houben (Wellen) rekent af met zwart beest Diest: “Misschien niet zo fraai, maar we wilden absoluut die zege”

Al in de eerste helft had de thuisploeg, na de vroege openingstreffer van Barend Winkels, verder afstand kunnen en misschien wel moeten nemen. Het sluitstuk bij Diest, Thomas Rosala, toonde wederom waarom hij tot één van de betere goalies van de reeks mag gerekend worden. Pogingen van Versteeven en Ramaekers ranselde hij uit zijn doelvlak en het schot van Meeus zwaaide aan de verste paal buiten. Werd Houben daar niet moedeloos van dan ? “Bij de rust hebben we mekaar opgepept. We moesten dat vierde kwartier zonder kleerscheuren doorkomen. Nadien hebben we dan nog een aantal goede mogelijkheden gehad, maar ook dan verzuimden we het af te maken. Geen verwijt aan onze jongens voorin voor alle duidelijkheid. Wij, verdedigers, hebben ook al wankel op de benen gestaan en dan hielpen onze spitsen ons erdoor. Dat maakt ons trouwens als team zo sterk. We hebben het ons tegen Diest vooral zelf heel moeilijk gemaakt. Niet in die mate echter, dat we het gevoel hadden dat we geen controle meer hadden. Op wat schuchtere pogingen na, is onze doelman toch niet echt bedreigd geweest”, besluit Klaas Houben zijn wedstrijdanalyse.