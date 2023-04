Klaas Bylo en Handzame hebben titeldroom in eigen handen

NVSD gaat met een uistekend gevoel de korte paaspauze in. Afgelopen weekend was het immers dubbel prijs voor de troepen van Kurt Deseintebein: in eigen huis nam het simpel afstand van subtopper Beaufort Middelkerke met een 3-0-zege, terwijl co-leider KV Koksijde-Oostduinkerke met 2-1 verloor in Nieuwpoort en zo terugzakt tot de derde plaats. Met nog twee duels te gaan komt Handzame alleen op kop in vierde provinciale A, met een voorsprong van één (virtueel) punt op eerste achtervolger Nieuwpoort.

“Eerlijk waar, we zijn nog niet bezig met die titel”, vertelt Klaas Bylo ons. “We bekijken de situatie al een heel seizoen lang één match per keer en we gaan hier nu niet plots van afwijken. Ten vroegste na ons eerstvolgende duel tegen Jonkershove, op zondagmiddag 16 april, zullen we eventueel aan die titel denken. Het is eveneens de eerste keer dit seizoen dat we alleen aan de leiding staan. We laten deze taferelen liever eerst wat bezinken.”

Handzame degradeerde vorig seizoen uit derde provinciale, maar staat nu dicht bij een snelle comeback. “We zijn een jonge, leergierige groep met veel kwaliteiten, maar eveneens met nog heel wat groeimarge”, analyseert de 22-jarige Koekelarenaar. “Een extra troef is dat de spelersgroep ook naast het voetbalveld regelmatig met elkaar afspreekt. Eigenlijk zijn we één grote vriendenbende. De verstandhouding met coach Deseintebein en zijn T2 is eveneens uitstekend. Als hij spreekt luisteren we naar hen, maar omgekeerd staan ze ook open voor onze feedback. Ze weten de druk goed af te houden en laten ons vooral met veel plezier naar dit spelletje kijken. In alle omstandigheden spelen we vrank en vrij ons eigen spel.”

Twee keer extra voorbereiding

Zo ook in de 3-0-zegetegen Beaufort Middelkerke, wat ondertussen al de zevende zege op rij voor Handzame betekent, en de achttiende match op rij zonder nederlaag. “We zijn best wel trots op die reeks. Na één minuten spelen zette Denduyver ons al in een zetel tegen de kustploeg, waarna ik na een kwartiertje mijn vijftiende treffer van het seizoen scoorde. Ik deed nog nooit beter, maar kan evengoed van een assist of ander voorbereidend werk genieten. Vlak na de pauze deed aanvoerder Dejonckheere de boeken toe.

“Naar aanloop van ze laatste twee duels tegen Jonkershove en Houthulst B, genieten we telkens van een week extra voorbereiding. Extra stress levert dat niet op, want het geloof in eigen kunnen is groot, hebben vertrouwen in een goede afloop en kijken enkel naar onszelf”, besluit de masterstudent meertalige bedrijfscommunicatie.