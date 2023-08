Klaartje Van Baarle viert nieuwe wereldtitel bij de senioren: “Opnieuw de motivatie gevonden”

voetbal challenger pro league Frederik D’Hollander vrijdag­avond met Zulte Waregem in Seraing: “Niet met punten morsen blijft voorop­staan”

Met drie levensbelangrijke punten keerde Zulte Waregem terug vanop het Kiel. Voor een herhaling van dat scenario, vrijdagavond in Seraing, willen ze bij Essevee allemaal tekenen. De valse start van de competitie is al half rechtgezet, maar voor minder druk op de ketel zorgt dat uiteraard niet. “Tot 6 september kan er nog van alles gebeuren, we blijven in volle opbouw”, zegt Frederik D’Hollander.