Kjetil Borry (FCV Dender) voor het duel tegen SK Deinze: “We moeten voorin efficiënter zijn”

voetbal challenger pro leagueIn de strijd om het behoud zal het er voor FCV Dender vooral op aankomen zijn thuiswedstrijden te winnen. Daar slaagden de blauwhemden twee weken geleden in tegen Excelsior Virton. Het moet nu ook vrijdagavond voor eigen publiek tegen SK Deinze lukken. In de laatste thuismatch van de reguliere competitie werd tegen de komende tegenstander onverdiend onderuit gegaan na een degelijke prestatie.

Ook vorige week op Lommel SK had FCV Dender een punt kunnen pakken, maar het schoentje wringt blijkbaar voorin, want er wordt moeilijk gescoord. “We moeten inderdaad efficiënter zijn”, zegt Kjetil Borry. “In de Challenger Pro League wordt vaak gesloten gespeeld. Het resultaat is afhankelijk van details. We voetballen doorgaans goed mee, maar in de zone van de waarheid loopt het stroef. We moeten onze momenten pakken en resultaten boeken, willen we niet in de problemen komen.”

We nemen aan dat er op training veel op afwerking geoefend wordt. “Jazeker, er wordt ook aan een hoge intensiteit getraind. Er waait sedert de trainerswissel een nieuwe wind binnen de club. Je ziet dat iedereen zich voor de nieuwe coach Timmy Simons wil bewijzen. De concurrentie binnen de spelersgroep is groot en er wordt onderling keihard gestreden voor een stek in de ploeg.”

Jijzelf bent wel zeker van je plaats, want de spoeling links achterin is dun. Je was tegen Virton geschorst en coach Simons moest na het uitvallen van Perri noodgedwongen rechtermiddenvelder Myny als linksback uitspelen. “Het klopt dat er weinig linksvoetige verdedigers voorhanden zijn, want Dubko sukkelde ook met een blessure. Zelf geef ik er de voorkeur aan centraal in de defensie te spelen, maar als de coach me op de linksback nodig heeft, dan geef ik me honderd procent.”

Onuitgegeven defensie

Op Lommel werd er met Myny, Marzo, Ruyssen en jezelf met een onuitgegeven defensie gespeeld die weinig kansen weggaf. “Lommel creëerde inderdaad weinig doelgevaar en het klikte achterin. Myny was bij balverlies rechtsback, maar mocht bij balbezit mee naar voor oprukken. Ik moest dan naar binnen sluiten. In het veldspel gaven we zo goed als niks weg, alleen jammer dat we het fatale tegendoelpunt na een stilstaande fase incasseerden. Tegen Deinze moeten we honderd procent geconcentreerd zijn en de nul op het scorebord houden.”

