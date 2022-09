Kjetil Borry (FCV Dender): “Opletten voor snelle omschakeling van Virton”

“We moeten bij de gemiste competitiestart vooral rustig blijven. De sfeer binnen de spelersgroep is optimaal. Deze week voorzag de club nog een gezellig etentje voor de spelers en de technische staff, wat de teamspirit altijd ten goede komt. Het vertrouwen is allerminst aangetast, want ondanks de slechte resultaten bewezen we dat we het niveau aankunnen. Tegen de beloften van Standard gaven we nauwelijks kansen weg en creëerden voldoende kansen om de zege te rechtvaardigen. Jammer genoeg lieten we ons na een snel genomen vrijschop in de luren leggen. Ook op RWD Molenbeek werden we na een stilstaande fase genekt. We moeten daar onze lessen uit trekken en in de toekomst dat soort tegengoals vermijden.”