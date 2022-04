Kjetil Borry (FCV Dender) gelooft nog in een eindrondeticket: “We moeten alleen naar onszelf kijken”

Kjetil Borry rekent nog steeds op een eindrondeticket. “We blijven thuis ongeslagen en moeten in de resterende twee wedstrijden de sterke thuisreputatie bevestigen”, zegt de centrale verdediger. “Het klopt dat we ons lot niet meer in eigen handen hebben, maar de rechtstreekse concurrenten in de strijd voor deelname aan de eindronde moeten nog onderling tegen elkaar spelen, zodat we nog steeds kans maken. We moeten daar evenwel niet te veel mee bezig zijn en ons uitsluitend op onze twee komende opdrachten concentreren.”

De eerste helft tegen Rupel Boom was niet veel soeps. Na de rust waren jullie veel scherper. Maakt het in de hoofden van de spelers een verschil uit of ze tegen een degradatiekandidaat, dan wel tegen een topploeg, zoals Dessel, aan de aftrap komen? “Dat speelt voor ons geen rol. Het is even moeilijk spelen tegen een degradatiekandidaat als tegen de leider. Rupel Boom knokte voor wat het waard was en heeft kwaliteit in de ploeg. In deze reeks maakt het niet uit wie de tegenstander is. Er zijn wel ploegen die in een goede flow zitten of in een dipje verkeren. De opmars van Knokke FC is wel indrukwekkend.”