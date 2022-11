Kjetil Borry en FCV Dender ontvangen Standard Luik: “We kunnen tegen de Rouches stunten”

voetbal beker van BelgiëDe supporters van FCV Dender worden verwend. De ene topper in het Dender Football Complex volgt immers de andere in recordtempo op. Nadat medeleider RWD Molenbeek vrijdagavond op bezoek kwam, staat dinsdagavond de bekerwedstrijd tegen topclub Standard Luik op het programma. “We kunnen tegen de Rouches stunten”, zegt Kjetl Borry.

“We hebben vrijdag tegen RWDM bewezen dat we kunnen wedijveren met de top van de Challenger Pro League” , gaat de linksvoetige verdediger voort. “We hadden een gelijkspel binnen bereik, maar een wereldgoal besliste er anders over. Als wij tegen Standard het niveau van vrijdagavond halen, dan zijn we zeker niet kansloos. Alleen moeten we offensief iets meer brengen en onze schaarse kansen deze keer wel afmaken.”

Vorig jaar werd in de beker tegen AS Eupen, dat op dat moment voorin meedraaide in eerste klasse A, met het kleinste verschil verloren na een evenwichtige wedstrijd. Intussen werd Dender goed versterkt, zodat het voor Standard wel eens een moeilijke avond kan worden. De spionkop achter het doel kan Dender naar de overwinning schreeuwen.

“Ik verwacht veel meer sfeer in het stadion dan vorig seizoen, want een affiche tegen de club uit de Oostkantons sprak niet aan. Standard is nog altijd een grote naam in het Belgisch voetbal en ongetwijfeld een publiekstrekker. Met de steun van onze geweldige supporters zit er zeker een verrassend resultaat in. Standard is vooral thuis sterk, maar op verplaatsing kwetsbaar. Het voordeel is dat we in feite niets te verliezen hebben.”

Vrijdag volgt al een nieuwe wedstrijd op Standard B. Dat drukke programma moet toch wel in de kleren van de spelers kruipen. “Het voordeel is dat het merendeel van de spelers prof is. Hoed af voor Mike Smet, die voltijds als ploegbaas werkt in de haven van Antwerpen. Voor hem moet het wel zwaar zijn, maar de andere spelers moeten dat druk programma aankunnen. Coach Regi Van Acker kan bovendien putten uit een brede spelerskern, zodat een minder fitte speler probleemloos vervangen kan worden.”

Constant presteren

Er wordt regelmatig geroteerd, maar jijzelf blijft altijd in de ploeg staan. “Ik geef steeds het beste van mezelf en dat wordt door coach Van Acker blijkbaar geapprecieerd. Ik krijg van de trainer veel vertrouwen, maar dat wil niet zeggen dat ik mag verzwakken. Ik moet constant blijven presteren om mijn stek in de ploeg te behouden.”

Een bekerstunt zou mooi meegenomen zijn, maar de competitie primeert. Het behoud in 1B verzekeren blijft de doelstelling. “Toch vind ik dat we na de mooie resultaten van de jongste weken naar boven moeten kijken. De top zes is nog steeds haalbaar. Hiervoor is genoeg kwaliteit binnen de spelersgroep aanwezig”, besluit Borry.