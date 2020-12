Kjell Ven (Wezel Sport): “Heb geen probleem om in de zomer te voetballen””

In principe hervatten de meeste voetbalclubs midden januari de training. Als aanloop naar de competitie die één maand later zou hervatten. Het blijft afwachten of het Overlegcomité het licht voor de amateursporten op groen zal zetten. Kjell Ven, aan zijn eerste seizoen bezig bij Wezel, de Kempische club uit eerste provinciale, heeft zijn twijfels.

Wezel begon op een heel overtuigende manier aan het seizoen. Het kon zijn vijf wedstrijden afwerken, en staat intussen al enkele maanden op de tweede plaats. De Molse club heeft een achterstand van twee punten op leider Ternesse.

“We moeten niet onder stoelen of banken steken dat we over een geheel beschikken dat een vooraanstaande rol moet kunnen vervullen”, geeft Kjell Ven toe. “Er zit heel wat ervaring in de groep. Maar Wezel is niet de enige ploeg die zich goed gewapend heeft. De eerste weken van de competitie hebben aangetoond dat het een sportieve strijd op het scherp van de snee zal worden.”

Omschakeling

Kjell Ven maakte vorig seizoen deel uit van Houtvenne. Maar de stap van derde naar tweede nationale zette hij niet.

“Bij Houtvenne heeft mijn loopbaan een nieuwe elan gekregen”, zegt de middenvelder. “Toen ik bij Houtvenne kwam zat ik met twijfels. Ik was tot dan toe een speler die zich offensief kon uitleven. Maar dat vlammetje leek wat uitgedoofd. Het is dankzij Geert Van Dessel dat ik een nieuwe stimulans heb gekregen. De Houtvense trainer plaatste mij in het verdedigende compartiment. Daar ben ik opnieuw helemaal opengebloeid. In Wezel speel ik op positie acht. Daar komt zowel het offensieve als het defensieve aan bod.”

Twijfels

Net als vele voetballiefhebbers hoopt ook Kjell Ven dat er straks opnieuw kan gevoetbald worden, en dat de eerste ronde kan afgewerkt worden.

“Op dit moment heb ik mijn twijfels”, geeft Ven toe. “Om te kunnen herbeginnen moeten we over kleedkamers beschikken. Voor de clubs is het noodzakelijk dat de kantines open kunnen gaan. Ik twijfel of dat half februari reeds het geval zal zijn. Van mij moet de competitie begin mei niet stoppen. Laat ons gewoon in de zomer voetballen. We hebben lang genoeg kunnen rusten.”