Kjell Ven en Wezel winnen met 7-1 van Zwarte Leeuw: “Het bewijs dat we met veel vertrouwen voetballen”

voetbal 3NBIn derde afdeling B kende Wezel zaterdagavond geen genade met rode lantaarn Zwarte Leeuw. Nog vooraleer de partij goed en wel van start was gegaan, leidde de Molse formatie reeds met 3-0. Toen het kort na de rust 6-0 werd, was het voor Zwarte Leeuw een kwestie om de schade te beperken. Maar de Leeuwen kregen nooit de kans om hun klauwen te tonen.

Het was alsof Wezel een duidelijk statement wilde afleveren. Na de tot hiertoe enig verloren wedstrijd tegen Houtvenne, en de in extremis gewonnen partij in Nijlen, rees de vraag of het vuur bij het team van Wim Mennes was gaan liggen. Duidelijker kon het antwoord niet zijn. Zwarte Leeuw werd het sportieve kind van de rekening.

“Wedstrijden die na het winnen van de eerste periode op het programma staan, zijn niet altijd de meest eenvoudige”, zegt Kjell Ven. “Maar binnen de groep hebben we dat nooit zo bekeken. We mogen niet vergeten dat Houtvenne leider is, en dat een trip naar Nijlen geen simpele opdracht is. Uiteindelijk wonnen we daar wel. Ook al was het op het nippertje.”

Sterk begin

Bij Wezel leefde het besef dat het duel tegen Zwarte Leeuw geconcentreerd moest aangevat worden. Dat gebeurde. Met het gevolg dat Zwarte Leeuw reeds in de eerste helft de kelk tot op de bodem moest ledigen. “Als je halfweg de eerste periode de 3-0 kan scoren, weet je dat alles een stuk vlotter zal lopen. Bovendien voetbalden we van bij de start met heel veel vertrouwen. Dat hebben we de ganse negentig minuten kunnen volhouden.”

Eerste doelpunt

Dat Kjell Ven zelf zijn steentje tot het succes kon bijdragen, geeft de zege nog wat meer glans. De Wezelse aanvoerder gaat in elke wedstrijd vol mee in de strijd. “Ik ben zeker zo content als de aanvallers scoren, en op die manier vertrouwen tanken. Dit was mijn eerste doelpunt. Als ik scoor is het meestal bij een stilstaande fasen, waarin kan opschuiven. Dit keer was het met een kopbal.”

Met een uitwedstrijd in Wijgmaal en thuiswedstrijden tegen Wellen en Diest sluit Wezel een heel succesvol sportief kalenderjaar af. “We gaan nog proberen om een negen op negen neer te zetten. Maar we beseffen dat we niet elke week aan het feest zullen zijn.”

