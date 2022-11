Kjell Ven en Wezel kunnen zaterdagavond eerste periodetitel winnen: “Geluk dwing je vaak zelf af”

In afwachting dat ze volgende week in een rechtstreeks duel tegenover mekaar staan, strijden Wezel en Houtvenne komend weekend apart voor de eerste prijs van het seizoen. Na de voorbije speeldag is Wezel, dat evenveel punten telt als Houtvenne maar één wedstrijd meer heeft gewonnen, in het voordeel. Indien de Molse formatie zaterdagavond wint van Termien, dat vierde staat, is Wezel zeker van een plaats in de eindronde voor promotie.

“We kunnen alleen maar vaststellen dat we opnieuw aan een sterk seizoen bezig zijn”, zegt Kjell Ven, die vorig seizoen met Wezel de titel pakte in eerste provinciale. “Tot op heden klopt het plaatje. We wisten dat we een ploeg met veel kwaliteiten en ervaring hadden. Af en toe heb je wat meeval nodig. Zoals vorig weekend, toen Houtvenne gelijkspeelde in Termien en wij het burenduel in Witgoor wonnen. Het is anderzijds een vingerwijzing dat we met Termien een tegenstander van formaat te bekampen krijgen.”

Kempische successen

Kjell Ven heeft heel wat voetbalwatertjes doorzwommen en kan als geen ander zijn licht laten schijnen op het succes van de Kempische teams in derde nationale B. “Ik denk dat het in de eerste plaats heel veel zegt over de sterke reeks die eerste provinciale vorig jaar was. Het was geen evidentie om daar kampioen te spelen. Houtvenne en Geel staan daar niet toevallig. Ik verwacht dat ze bovenaan zullen blijven meedraaien.”

Twee toppers

Op het moment dat Houtvenne volgende week vrijdag naar Wezel afzakt, zal de strijd voor de eerste periodetitel reeds tot de geschiedenis behoren. De kalendermaker bezorgde het team van trainer Wim Mennes wel een mooi voorgerecht.

“We zijn er nog lang niet”, waarschuwt de aanvoerder. “Indien we de eerste periodetitel pakken zal het terecht zijn. Al was het geen doel op zich.”

Lees ook: meer voetbal in derde nationale B