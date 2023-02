Kjell Ven begint met Wezel aan de ultieme titelstrijd: “Ik zou heel graag langs de grote poort vertrekken”

Tibo Van de Velde (SK Roeselare-Dai­sel): “Met deze mooie club wil ik opnieuw een stap hoger op zetten”

Met nog negen matchen te gaan, staat nieuwkomer SK Roeselare-Daisel op een gedeelde achtste plaats in de tussenstand van derde nationale A. Normaliter zou de ploeg van coach Kurt Vercamp dit seizoen niet meer in de problemen mogen komen maar de eindsprint in het voetbal kan soms nog verrassingen in petto hebben. Op Schiervelde hoopt men dan ook zo snel mogelijk aan te meren in een veilige haven.