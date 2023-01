Kjell Vandevyvere kopt Drongen voorbij Elene-Grotenberge: “Belangrijke stap gezet”

Op het kunstgras van Drongen stond zondag een rechtstreeks duel om het behoud op het programma, tussen twee teams die de twaalfde plaats deelden met 15 punten. In tegenstelling tot beide confrontaties in eerste provinciale vorig seizoen was het deze keer Drongen dat won. “Elene begon nochtans het best aan de wedstrijd”, aldus centrale verdediger Kjell Vandevyvere.

“Zij misten in de eerste minuut al een grote kans en kregen op het kwartier een strafschop. Gelukkig voor ons trapte Matthias Van Peteghem die over. Achteraf is dat een cruciale fase in de match gebleken, want vijf minuten later werd het 1-0. De rest van de eerste helft was evenwichtig zonder echt grote kansen.”

“Na de pauze zette Elene veel druk vooruit en kregen ze een paar mogelijkheden. Wij speelden op de organisatie en hoopten op de tegenaanval nog iets te forceren, maar grote kansen hebben we niet meer gehad. Zelfs toen zij een kwartier voor het einde met tien vielen bleven ze druk zetten.”

Genieten

Ondanks de druk bleef het bij 1-0. Met zijn kopbaldoelpunt werd Vandevyvere de matchwinnaar. “Een wedstrijd beslissen overkomt me niet vaak", lacht de verdediger. “Maxim Pieters bracht een vrijschop naar de tweede paal en die viel perfect op mijn hoofd, maar wie er scoort maakt me niet veel uit. Elene heeft meer individueel talent terwijl wij het van het collectief moeten hebben.”

“We hebben tot minuut 95 voor dit resultaat moeten knokken. Over de hele match bekeken was een gelijkspel misschien de juiste weergave. Niemand van ons vond het erg om op die manier de drie punten te pakken. We hebben een belangrijke stap gezet en mogen daarvan genieten, maar we zijn er nog niet. De focus ligt al op de volgende wedstrijden. Deze zege geeft ons wel een boost.”

Matchen van levensbelang

Ook de volgende twee wedstrijden, tegen Aalter en Rumbeke, zijn onderlinge duels in de strijd tegen de degradatie. “Januari en februari zijn traditioneel belangrijke maanden. Voor ons zijn Aalter en Rumbeke twee matchen van levensbelang. Wij moeten punten gaan pakken. De manier waarop is niet belangrijk.”

“Als we daarin slagen, bouwen we een buffer in voor de matchen tegen Tempo Overijse en Hamme. Dan is het in dat tweeluik niet van moeten en mogen we bevrijder voetballen en trainen. Wie weet kunnen we dan ook nog iets rapen.”