Kjell Vandevyvere (Hard Labeur Nazareth): “Toch een bijzonder moment in de geschiedenis van de club”

minivoetbal beker van belgiëNa een spannende bekerthriller tegen HG Appels verzekerde Hard Labeur Nazareth zich van een plaatsje in de halve finale van de Beker van België. Na de reguliere speeltijd was het 5-5 en in de schepcorners haalde Nazareth het met 3-1. Kjell Vandevyvere is heel blij met deze winst.

“Jaar na jaar is Hard Labeur zo’n beetje de ploeg die in de kwartfinale sneuvelt. We schrijven dan ook een beetje clubgeschiedenis door voor het eerst de halve finale te halen. We wisten op voorhand dat het tegen Appels een dubbeltje op zijn kant zou worden en dat bleek ook tijdens de wedstrijd. Finaal beslisten schepcorners over de afloop en daarin behielden wij onze koelbloedigheid. Het vaste duo met Jeffrey Bradt en Maxime Pieters faalde niet en na een derde doelpunt via Kevin Tollebeke en Nour-Eddine El Malqui was de 3-1 en de halve finale een feit.”

Druk

Vandevyvere gaf toe dat zijn ploeg toch wel de druk voelde. In een spannend wedstrijdslot kon uitblinker Maxime Pieters uiteindelijk voor een gelijkspel en schepcorners zorgen. “We speelden de voorbije weken enkele heel sterke wedstrijden. Onder andere tegen Merelbeke en Kortemark. Nu haalden we dat spelpeil niet. Je voelde toch wel wat de druk en we voetbalden eerder krampachtig. Al klommen we via Thibeau Schobben wel op voorsprong. Na dat doelpunt was het een eerder tactische wedstrijd. Halverwege stond de 1-0-voorsprong nog steeds op het bord. Vanaf de derde periode kwam de ervaring van jongens als Jordy Wauters en Michael Ingels naar boven en ook Bjorn Caryn speelde een sterke wedstrijd. Met nog enkele minuten voor de boeg stond Appels 3-5 voor. Kantelmoment was zeker de gemiste kans op schepcorner om 3-6 voor te komen. Het gaf ons moed en in een zinderende slot zorgde Maxime Pieters voor de gelijkmaker.”

Geen favoriet

Voor de halve finale trekt Nazareth naar Rollegem. De West-Vlamingen strijden ook nog voor de titel in tweede nationale en worden een heel moeilijke tegenstander weet Vandevyvere. “Ik vind dat er geen favoriet is in deze halve finale. Op het kleine veldje daar krijgen we het vast niet onder de markt. Wellicht zal de zaal ook bomvol zitten en de ploeg die het beste met de omstandigheden om kan gaan, zal het halen.”