Kjell Deckers volgt Stani Gzil op als coach van FC Ekeren: “Club vond het tijd voor een nieuwe wind”

Deckers wil duidelijk geen mal figuur slaan met FC Ekeren. “De club beschikt niet alleen over een prima accommodatie. Er zit ook heel wat potentieel in de spelersgroep. Bovendien blijft 95 procent van de kern en wie weet komen er zelfs nog een paar jongens bij. Al gaan we absoluut geen gekke dingen doen. Daar is het de tijd niet voor. We willen gewoon uitgroeien tot een stabiele tweedeprovincialer, want daar hoort een mooie club als FC Ekeren toch minstens thuis.”

Veel te danken aan Heibos

Deckers heeft ondertussen niets dan lof voor zijn ex-club Heibos. “Ik heb heel veel te danken aan hen. Zij hebben me tenslotte de kans gegeven om in het trainersvak te stappen. Eerst nog als speler-coach en nadien enkel als trainer. Bovendien gunnen ze mij deze kans van harte. Daarom gaan we ook in de beste verstandhouding uit elkaar. Ik had hen trouwens vorig jaar al op de hoogte gebracht dat het mijn laatste seizoen bij Heibos zou worden. Na drie jaar met quasi dezelfde spelersgroep was het niet alleen tijd voor iets anders. Ik ben ook ambitieus. Al was het aanvankelijk wel de bedoeling om een sabbatjaar te nemen en een trainerscursus te volgen, maar toen FC Ekeren op de proppen kwam, kon ik die kans onmogelijk laten liggen. Ik had er trouwens direct een heel goed gevoel, waardoor alles vrij snel in kannen en kruiken was.”