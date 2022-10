Kjell Deckers en FC Ekeren pakken met 24 op 24 eerste periodetitel: “Ik wist dat we een goede ploeg hadden, maar dit overtreft mijn stoutste verwachtingen”

FC Ekeren steekt er voorlopig met kop en schouders bovenuit in derde provinciale A. “Zo’n 24 op 24 is echt wel straf”, weet Deckers. “Ik ben bijvoorbeeld als speler vier keer gepromoveerd, maar ik heb nooit acht matchen op rij gewonnen. Daarom moeten we hier ook met volle teugen van genieten. Zeker omdat ik dit nooit had durven dromen. Natuurlijk wist ik wel dat we een goede ploeg hadden, maar dit overtreft toch mijn stoutste verwachtingen.”

Inhaalbeweging

FC Ekeren telt na amper acht speeldagen al acht punten voorsprong op eerste achtervolgers Meer en Berchem B. “Toch wordt er absoluut nog niet gesproken over de titel. We hebben tenslotte ook niet het allerzwaarste programma gehad tot nu toe. Bovendien verwacht dat ik ploegen als Nieuwmoer en Hemiksem, die tot nu toe wat teleurstellen, nog wel een serieuze inhaalbeweging zullen maken. Laat ons dus maar vooral de voetjes op de grond houden.”

FC Ekeren heeft ondertussen wel de eerste periodetitel op zak. “En dat met nog twee speeldagen te gaan in de eerste periode. Dan zal het wel verdiend zijn zeker. Anderzijds zijn we met dat eerste prijsje nog niks. Dat is leuk, maar ook niet meer dan dat. Het is bijvoorbeeld niet dat we dit weekend heel uitgebreid gevierd hebben. Daarvoor is het nog veel te vroeg. Bovendien is het wel de bedoeling om tot op het einde mee te doen voor de hoofdprijs.”

Kleine domper op de feestvreugde

Deckers zag met Joren Dingemans afgelopen weekend wel één van zijn sterkhouders geblesseerd uitvallen. “Dat is een kleine domper op de feestvreugde. Hij is tenslotte een belangrijke schakel voor ons, maar FC Ekeren is meer dan Joren alleen. Onze indrukwekkende statistieken zijn daar het beste bewijs van. Zo hebben we bijvoorbeeld niet alleen al 31 keer gescoord, wat goed is voor een gemiddelde van bijna vier treffers per match. We hebben in acht wedstrijden ook amper drie tegengoals geïncasseerd, waarvan dan nog een penalty en een owngoal. Die cijfers liegen dus niet. Bovendien zijn we fysiek ontzettend sterk. Zo hebben we al vaak het verschil gemaakt in het laatste halfuur.”

