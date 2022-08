Kjell De Potter boekt eerste zege van het seizoen in Lede: “Plannen is een sleutelwoord geworden”

Wielrennen elites zonder contractWie de uitslagen van Kjell De Potter (32) raadpleegt, stelt snel twee zaken vast. Hij rijdt weinig koersen bij de elites zonder contract. In de wedstrijden waar hij start, behaalt hij wel mooie uitslagen. Dat bewees hij dit weekend andermaal met zijn overwinning in Lede. Daar was hij de snelste van een kopgroep van vier.

In Lede viel de koers al snel in een definitieve plooi. Kjell De Potter bevestigt. “Na vier kilometer konden we al met acht wegrijden uit het peloton. Later werd die kopgroep omwille van het strakke tempo gehalveerd. Het was een rare aankomstplaats. Op honderd meter van de finish was er nog een bocht. Daarom zette ik al op vierhonderd meter van meet aan. De Ier Leo Doyle had onderweg nauwelijks overgenomen, maar kwam zich desondanks melden in de sprint. Uiteindelijk kon ik hem en de Israeliër Aviv Bental toch voorblijven.”

Weinig koersen

Dit seizoen nam Kjell De Potter amper twaalf koersen bij de elites zonder contract voor zijn rekening. De renner kadert een en ander. “Wekelijks werk ik tot zeventig uur. Vroeg in de ochtend begin ik te werken in het distributiecentrum van Delhaize. Daar ben een verantwoordelijke voor de computersystemen. Door de vroege start kan ik al om drie uur het werk verlaten. Fietsen lukt dan nog niet, want ik werk nadien als zelfstandig sportdiëtist. Trainen moet tussen de klanten door (lacht). Op woensdag voorzie ik wel een training. ‘Plannen’ is de laatste jaren een sleutelwoord geworden. Het is niet altijd evident om te koersen. Regelmatig wijk ik daarom uit naar de nevenbonden.”

Mooie uitslagen

Ondanks de drukke activiteiten kan Kjell De Potter nog altijd mooie uitslagen voorleggen. Hij startte twaalf keer in een koers van Cycling Vlaanderen en haalde in de helft van dat aantal koersen de top tien. “Ik ben inderdaad tevreden met de gang van zaken, ik merk ook dat de uitslagen in stijgende lijn zijn de laatste weken. Woensdag start ik nog in Beernem. Nadien heb ik vakantie. Dan kan ik trainen voor de kampioenschappen hij de WAOD. In september werk ik dan traditioneel nog enkele koersen bij de elites af.”