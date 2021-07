Kitesurfer Daan Baute trots met vierde plaats op WK: “Aangenaam verrast over mijn niveau”

De zestienjarige Baute kende een valse start in Hang Loose Beach, met tweemaal materiaalpech op de eerste dag. “Tweemaal brak er een lijn af”, bevestigt de jonge Beernemnaar. “Zo kon ik twee races niet afwerken. Gelukkig is er een regel dat je slechtste twee races niet meetellen voor het eindresultaat en verliepen mijn andere races wel voorspoedig. Ik behaalde een paar keer de top drie en werd eens vierde en vijfde. Ik kwalificeerde me voor de halve finale en nadien ook de finale, waar ik in de medaillerace als derde op het podium stond. Finaal eindigde ik met 56 punten op de vierde plaats, wat me binnenkort recht geeft op een topsportstatuut. Hoe dat precies in zijn werk gaat? Dat is voor mij ook nog een vraagteken, al verwacht ik wel dat de federatie mij binnenkort zal contacteren.”

EK in september

Baute zakte met heel wat vraagtekens af naar Italië, want hij had geen idee hoe sterk zijn concurrentie was. “Ik ben aangenaam verrast over het niveau dat ik zelf behaalde”, vervolgt de surfer van de Zeebrugse Icarus surfclub. Ik kan mijn voet zeker naast de wereldtop zetten. Het podium was echter net iets te hoog gegrepen: de top drie was nog een pak sneller dan ik op het water. Dat wordt de komende weken een van mijn grootste werkpuntjes. In augustus wacht mij een volledige trainingsmaand met het oog op het EK KiteFoil U17 in de eerste week van september in het Franse Montpellier. Ik verwacht ginds ongeveer hetzelfde deelnemersveld als in Italië en een gelijkaardig niveau.”