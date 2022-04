Kirsten Bröring (LVL) over de beslissende titelmatch: “We zijn gegroeid als team”

Volleybal Liga ALVL Genk gaat zondag op zoek naar de eerste landstitel. In een allesbeslissend duel want, na twee matchen is de stand 1-1 en beslist een derde wedstrijd over de titel. Genk maakte vorig weekend geen al te beste beurt in Gent, maar heeft zijn lot nog wel in eigen handen. “We speelden te zenuwachtig, niet het niveau van de voorbije weken. Dat moet dus beter, maar het wordt een cupmatch en daarin is alles mogelijk”, zegt Kirsten Bröring.

Hoogspanning bij LVL waar het op zondag 1 mei echt kan gebeuren: een eerste landstitel en dat in het derde seizoen na de fusie tussen Tongeren en As. Kleine correctie: het is pas het eerste volwaardige seizoen, want corona stuurde de voorbije twee competitie behoorlijk in de war. Toch kan LVL al een mooie constante voorleggen. In het seizoen 2019-2020 stond LVL op een gedeelde eerste plaats, maar werd er geen titelfinale gespeeld en een jaar geleden werd er gekozen voor een finale over één wedstrijd waarin de Limburgse vrouwen de duimen moesten leggen tegen Asterix.

Alles of niets

Nu is het voor echt en dat maakt de motivatie alleen maar groter bij LVL. “Absoluut, al hadden we het liever vorige week al afgemaakt”, lacht Kirsten Bröring. “We hebben onze conclusies getrokken. We geraakten niet echt op dreef terwijl Gent optimaal gebruik gemaakt heeft van het thuisvoordeel.”

Maar dat is zondag opnieuw het geval, niet? “Klopt, maar het gaat nu over een alles of niets match. Elke ploeg heeft dezelfde kaarten op tafel liggen. Ja, het thuisvoordeel is misschien een troef voor Gent, maar voor hetzelfde geld zorgt dat voor extra druk. Moet het voor de Oost-Vlamingen? Misschien wel, maar na het mooie parcours dat wij de voorbije maanden afgelegd hebben, mag het voor ons ook.”

Gegroeid als team

Pakt Ladies Volley Limburg zondag de titel, is dat dan een verrassing? “Toch wel. Ondanks het mooie seizoen dat we achter de rug hebben, stonden we bij de start van de competitie niet bovenaan het lijstje van de favorieten voor de titel. We zijn gegroeid en daar kunnen we alleen maar fier op zijn. Een titel is een mooie kers op een al heel lekkere taart”, aldus Bröring, die zondag haar laatste wedstrijd speelt in de Genk-outfit.

