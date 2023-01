Kiran Van Landschoot (SVK Maldegem): “Pas volgend jaar kan blijken hoeveel sterker we zijn na de fusie”

voetbal tweede provinciale ASVK Maldegem is morgen gastheer voor SKDJ Lovendegem. De jongens van coach Kurt Mertens bivakkeren voorlopig in de middenmoot van de klassering. Heeft Maldegem nog het gevoel dat het in het degradatiemoeras terecht kan komen? Of droomt het stilletjes van winst in de derde periode? We vragen het aan Kiran Van Landschoot, voorzitter van het dagelijks bestuur.

“Het zou hautain zijn om te zeggen dat het behoud al binnen is. De bonus op Meetjesland is maar zes punten en er zijn er dit jaar nog een pak te verdienen. Of we mee willen doen in de strijd voor de derde periodetitel? Ook hier houd ik de boot wat af. We staan ook niet toevallig maar op de elfde plaats. Maar wat wel duidelijk is, is dat het vertrouwen de voorbije weken een ‘boost’ kreeg. En in voetbal kan het snel keren. We hebben ons ooit op de slotdag verzekerd van het behoud, mochten daardoor eindronde spelen en mochten toen de stap zetten naar de bevorderingsreeksen. Tot het kopen van een stamnummer voor ons de spelbreker was. We zakten dat jaar met 38 punten naar tweede provinciale en daar raken we maar niet uit.”

Transfers

Maldegem liet zich de voorbije weken wel gelden op de transfermarkt. Het bulkt van ambitie. Of is dat overdreven? “De ambitie is er wel, maar het verwachtingspatroon is binnen de club lager dan wat de buitenwereld ervan denkt. Pas volgend jaar zal blijken hoeveel sterker we zijn na de fusie. Bij de fusie hebben we bewust gekozen om geen transfers te doen. De enige transfer was die van Arne De Smet, maar gezien zijn verleden bij beide clubs was dat geen moeilijke keuze.”

“Nu konden we wel de markt op en we hebben ons vooral in de centrale as goed versterkt. Een doelman, een centrale verdediger en twee jongens met veel aanvallende kwaliteiten. Ik denk dat we ons huiswerk goed gemaakt hebben, maar Destelbergen doet dit ook en nog andere ploegen zullen versterkt uit de transferperiode komen. Maar als je met ambitie bedoelt de top vijf spelen, dan is die ambitie er wel.”

SKDJ Lovendegem

Maar de start van het seizoen 2023-2024 laat nog ruim een half jaar op zich wachten. Van Landschoot hoopt dat Maldegem tegen Lovendegem een stap richting behoud zet. “We hebben slechte herinneringen aan het duel in Lovendegem. Een les in hoe verlies ik een wedstrijd die ik niet kan verliezen. 0-1 voor, een strafschop krijgen en die laten liggen, een onnodige rode kaart pakken en in minuut 92 denken dat het binnen is, maar toch nog 1-2 verliezen. En het ergste was dat je Rob Baecke kwijt was voor de rest van het seizoen. In deze wedstrijd willen we de drie punten die we te grabbel gooiden, terugnemen. Ab-so-luut.”

