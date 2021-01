Kiran Van Landschoot (KSK Maldegem): “Fusie tussen de Maldegemse ploegen zie ik wel zitten”

Ambitie

Maar deze sleutel zit nog niet in het slot. De ambitie van KSK Maldegem is er niet minder om. Eerste provinciale is op korte termijn het doel. “In onze reeks hoor je quasi iedere ploeg hetzelfde verhaal opdissen. Fantastische reeks, op onze maat, voor ons hoeft eerste provinciale niet. Op dat vlak zijn wij een buitenbeentje. Wij willen wel naar eerste provinciale. Je voetbalt toch om een titel te pakken en op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen? Net daarom is het zo jammer dat corona voor ons roet in het eten gooide. Vijftien op vijftien, geslaagde transfers, goed voetbal en de hoop dat we in een jubileumjaar een prijs zouden pakken. We waren als bestuurders heel gelukkig met hoe het liep. Stilletjes hopen we dat de competitie opnieuw van start gaat en die 15 op 15 speelt daarin zeker mee , maar die kans is naar mijn gevoel klein. Al zullen we er bij een heropstart alles aan doen om kampioen te worden. “

Huiswerk

Intussen is Maldegem klaar met zijn huiswerk. Van Landschoot is blij dat zijn bestuursploeg de spelerskern verder kon samen houden en beseft dat zijn ploeg ook volgend seizoen tot de titelfavorieten zal behoren. “We deden het in de competitiestart goed en hebben het gevoel dat we met deze spelersgroep verder wilden. Heel belangrijk in ons transferbeleid was een verlengd verblijf van Tom Persan in het Maurice De Waelestadion. Er klopten wel meer ploegen aan bij Tom en zijn blij dat hij ook volgend jaar in het rood en in het geel zal steken. Ja, wellicht betekent dit dat we ook volgend jaar bij de titelfavorieten worden gerekend. FC Lembeke roert zich ook wel op de transfermarkt en wordt vast en zeker een stevige concurrent. Toch gaan wij de druk niet al te hoog leggen op onze spelersgroep. Een eindrondeticket mogen we niet mis lopen en al wat extra is, is heel erg welkom. Ik geef toe dat we veel van dit seizoen hadden verwacht. Sportief en extrasportief. Vergeet niet dat we dit jaar een eeuweling zijn. Een fototentoonstelling, een galabal, een receptie op de club, ontvangst op het stadhuis. Er was heel wat gepland. Dat valt nu in het water. Net als pakweg de Jeugdcup. Een stevige sponsor voor onze club en dat voelen we wel bij de budgettering. Toch heb ik het gevoel dat we als club groeien. Bestuurlijk, structureel en sportief. Van alle ploegen uit de reeks zijn we qua publieke opkomst toch een van de beteren. En is het niet zalig als je in coronatijden voor 400 mensen kan spelen tegen VK Adegem? Toch blijf ik voorstander van een fusie. Al hoef je dit niet al te veel uit te vergroten, want dat is en blijft een heel gevoelige materie.”