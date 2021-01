Kimberly Buys was van de partij in Antwerpen: “Ik hecht niet zo heel veel belang aan mijn tijden”

“Het was natuurlijk een eerste wedstrijd in een lange trainingsperiode”, blikt Kimberly Buys terug. “Ik was niet met al te hoge verwachtingen naar Antwerpen getrokken en was gewoon blij dat we nog eens konden racen om zo die wedstrijdprikkels mee te krijgen.”

“Ik hecht niet zo heel veel belang aan mijn tijden. Ze waren op zich oké. Ik merk wel dat ik met het ouder worden, meer nood heb aan uitgerust te zijn. Als ik niet volledig ben uitgerust dan gaan de tijden wel omhoog. In het algemeen ben ik wel tevreden over hoe het weekend gelopen is. Voor de rest kijken we opnieuw vooruit.”

Beetje zoeken

“Hoe lang het al geleden was dat ik nog een wedstrijd zwom? In december hadden we een wedstrijd in Rotterdam. We hadden daar toen echt naar gewerkt. Voor die meeting was het wel al heel lang geleden. Dat maakt dat je de laatste periode absoluut niet veel wedstrijd hebt gehad. Het blijft altijd terug een beetje zoeken naar wat je nu weer juist moet doen. Dat komt er stilletjes allemaal wel terug in.”

“Ik hoop dat de wedstrijden die op de agenda staan er ook gaan blijven opstaan en dat we ons zo alsnog een beetje kunnen voorbereiden op het Europees kampioenschap dat in mei plaatsvindt. Het is allemaal nog een beetje koffiedik kijken.”

Kleine dingen meenemen

“Of ik afgelopen weekend nog wat heb kunnen leren? Ik zwem uiteraard al een tijdje en dan is het moeilijk om echt te zeggen dat ik nog dingen heb geleerd. Op training kan je proberen om een wedstrijd te simuleren, maar dat is toch nog altijd iets anders dan het effectief op een wedstrijd te gaan doen. Je merkt dan wel onder meer dat een bepaalde frequentie niet helemaal zat zoals het zou moeten of dat ik toch net iets sneller vertrokken moest zijn. Het zijn kleine dingen die je meeneemt naar de volgende wedstrijd.”

Quote Ik moet niet echt naar de tijden gaan kijken op dit moment, maar ik kan er wel mee verder Kimberly Buys

“Natuurlijk wil je altijd zo goed mogelijk zwemmen en wil je altijd sneller. Ondertussen weet ik dat wel al in het juiste perspectief te plaatsen en weet ik dat mijn lichaam wat rust nodig heeft aangezien we in een zware trainingsperiode zitten. Ik moet dan ook niet echt naar de tijden gaan kijken op dit moment, maar ik kan er wel mee verder.”

“Hoe ik vooruitblik? Het is allemaal nog een beetje moeilijk. Op deze moment staan er voor mij in de maand april een wedstrijd in Eindhoven en het Belgische kampioenschap op het programma. Daar gaan we echt wel naar werken en proberen uitgerust te zijn om toch nog op een goed niveau wedstrijden te kunnen zwemmen nog voor het EK in mei. Voor de rest is de agenda gevuld met stages, maar dat is nog altijd een vraagteken.”

