Kim Verstraeten ziet VW Hamme verliezen op Tempo Overijse: “We hebben tegen de kampioen gespeeld”

Voetbal derde nationale ADe ene nederlaag is de andere niet. Enkele weken geleden was het Hamse huis te klein na een smadelijke nederlaag in Wolvertem. Dit weekend leek iedereen te kunnen leven met de 4-2-nederlaag tegen Tempo Overijse. De ploeg speelde dan ook een begeesterende eerste helft, maar moest na de rust de wet van de sterkste ondergaan.

Trainer Kim Verstraeten kon de nederlaag tegen Tempo Overijse in een juist perspectief plaatsen. “Niemand verliest graag, maar ik zag tegen Tempo toch wel positieve punten. Onze eerst helft was echt wel goed. We speelden op balbezit. Het vooruit voetballen was goed en er kwamen kansen. Onze 0-1-voorsprong was niet eens onverdiend. In die eerste periode trokken we gewoon de lijn van de voorbije wedstrijden door. Na de rust werd het plots een heel ander verhaal.”

Geoliede machine

Na de herneming zag Kim Verstraeten een heel andere thuisploeg aan het werk. “We hebben tegen de kampioen gespeeld. Na de rust liet Overijse zien waarom ze momenteel autoritair bovenaan staan in derde nationale A. Er waren enkele betwistbare spelsituaties, waaruit de thuisploeg de gelijkmaker kon scoren. Vanaf dat moment kregen ze vleugels. In de laatste 45 minuten hebben we gewoon 45 minuten ondergelegen. Het is niet anders. Toen het 3-1 werd, toonden mijn spelers even veerkracht. Tempo stelde echter snel weer orde op zaken. Op basis van hun tweede helft is hun winst meer dan verdiend.”

Streekderby

Zondag staat Vigor Wuitens voor een lastige verplaatsing naar Jong Lede. Beide streekploegen verkeren in een gelijkaardige situatie. Kim Verstraeten knikt bevestigend. “Jong Lede en Hamme hebben er beiden een sterke reeks opzitten, maar gingen dit weekend onderuit (Lede verloor met 3-0 op Wielsbeke, red.). Beide ploegen zullen dus opnieuw met de overwinning willen aanknopen en hun plaats in de top vijf willen veiligstellen. Ik hoop de heenronde af te kunnen sluiten met vier op zes. Dan zouden we vijfentwintig punten hebben en dat zijn er drie meer dan twaalf maanden geleden. Als je dat aantal met twee vermenigvuldigt, haal je altijd de eindronde.”

