Kim Verstraeten (VW Hamme) wil derde plaats zondag bestendigen tegen Elene-Grotenberge: “Iedereen moet scherp blijven”

Voetbal derde nationale AVigor Wuitens Hamme is aan een goed seizoen bezig. Na twintig speeldagen staat de ploeg op de derde plaats in derde nationale A. Vorig weekend liep men bijna een ‘accident de parcours’ op in Wielsbeke (2-2). Zondag wil men opnieuw aanknopen met het betere spel, wanneer men Elene-Grotenberge ontvangt.

Hoe moeilijk is het om een ploeg te motiveren die stevig op de derde plaats staat, maar zowel naar boven als naar onder toe een relatief grote marge heeft? Trainer Kim Verstraeten is duidelijk. “We zitten op het goede spoor, maar we zijn er nog niet. Er moeten nog tien matchen gespeeld worden. Dat zijn dertig punten. Daarmee kan je veel winnen of verliezen. Iedereen moet scherp blijven. Dit seizoen brachten we meestal goed voetbal. Twee keer lukte dat niet. Op Wolvertem Merchtem leden we een smadelijke nederlaag. Vorige week was het ook niet goed op Wielsbeke, al gingen we toen nog met een punt naar huis. Ik verwacht beter zondag.”

Nieuwe ploeg

Intussen krijgt Kim Verstraeten een duidelijk zicht op de ploeg voor volgend seizoen. “Een nieuwe spits hebben we beet, al mag ik daar geen naam op kleven. Hij moet Jim Van Osselaer vervangen die stopt. Voor de vervanging van Beau Ponnet (naar Voorde-Appelterre, red.) kijken we intern. We zoeken nog een linksachter en eventueel een polyvalente centrale verdediger. Als die ook op het middenveld kan spelen, zou dat fantastisch zijn.”

“Vergeet niet dat we volgend seizoen ook opnieuw kunnen beschikken over Stef Laurens. Die brak op Eppegem zijn neus. Toen hij net speelklaar was, liep hij een knieblessure op. Daarnaast zullen we drie spelers overhevelen van de beloften naar de A-ploeg. Aanvallend wordt dat Kaba Mory. Wie de twee verdedigers zullen worden, beslissen we begin augustus. De overige kernspelers verlengden. Penneman, de broers Erturk en Mbow horen daar ook bij. Tegen Elene-Grotenberge moeten we het stellen zonder de geschorste Jordy Lokando. Abdelsamad Boulahmoum keert dan weer terug uit schorsing. Voor Bavo De Witte komt het duel nog één week te vroeg. Hij liep tegen Anzegem een peesscheur op.”

