Kim Verstraeten met VW Hamme tegen Wielsbeke: “Ik begrijp het ongeduld, maar we moeten rustig bouwen”

Aan het begin van het kampioenschap spreekt trainer Kim Verstraeten. Vorig seizoen kon hij bevredigende resultaten voorleggen. Dat vraagt nu om een constante. “We moeten leren uit het voorbije seizoen. In het begin was het toen wat zoeken voor ons. Oostkamp bleek al snel enkele maten te groot te zijn voor de concurrentie. Gaandeweg hebben we wat gesleuteld aan de ploeg. Met beperkte middelen konden we toch mooie resultaten voorleggen. Op het einde was het wat op. Belangrijke spelers raakten geblesseerd. We waren dicht bij de eindronde, maar haalden ze net niet. Ik weet niet of we toen klaar zouden geweest zijn om de eindronde te spelen. Nu zijn we dat zeker. De eindronde halen is dan ook een doel. Toch mag men niet vergeten dat Vigor van ver komt. We zijn iets moois aan het bouwen, maar tegelijk waarschuw ik. Ik begrijp het ongeduld van de buitenwereld, maar we moeten rustig bouwen.”

Doelgericht gewerkt

Dat rustig bouwen kwam ook in de transferpolitiek tot uiting. Kim Verstraeten knikt instemmend. “De ploeg is doelgericht versterkt. We hebben vele avonden gebrainstormd om een team samen te stellen. Daarbij keken we niet naar individuen, maar naar het teambelang. We konden behouden wat moest behouden worden. Een vijftal spelers werd aangetrokken. Er werd gezorgd dat jong talent zich kan ontplooien naast ervaren routiniers. De voorbereiding was globaal bekeken in orde. Elke dag kunnen we in perfecte omstandigheden trainen in een goede infrastructuur. De randvoorwaarden zijn goed. Er staat een structuur. Zelf kan ik beschikken over een competente staf. Spelers voelen dat snel aan. Zij weten dat mijn staf hard werkt en hen laat voetballen in een comfortzone. Het is nu aan de groep om zich de komende weken verder te bewijzen.”