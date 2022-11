Kim Verstraeten met VW Hamme tegen Wervik: “Technisch beter zijn volstaat niet, nederigheid is ook belangrijk”

Voetbal derde nationale AVigor Wuitens Hamme neemt het zondag in eigen huis op tegen Wervik. Vigor staat momenteel op de achtste plaats in derde nationale A en voldoet daarmee nog niet helemaal aan de eerder gestelde verwachtingen (top vijf). De West-Vlamingen zijn nummer veertien. In Hamme verwacht men een reactie na de uitschuiver op Wolvertem Merchtem.

Momenteel blaast men in Hamme warm en koud. Niet alles is slecht, niet alles is goed. Vorig weekend was het wel even ijskoud op Wolvertem Merchtem, maar dat is een momentopname. Trainer Kim Verstraeten stelt dat er lessen moeten getrokken worden uit het 5-1-verlies. “We proberen het spel te maken en goed voetbal te brengen. Lukt dat altijd? Neen, maar we hebben wel de intentie. Veel ploegen manifesteren zich als een solide blok tegen ons. We zouden daar kunnen op anticiperen, maar mogen ook onszelf niet verloochenen. Vigor speelde dit seizoen al vaak gelijk. Daar moeten we verder mee aan de slag gaan.”

“Tegen Wolvertem Merchtem liep het zondag fout. We begonnen slap en kwamen snel op achterstand. De tweede gele kaart van De Witte na amper twintig minuten was allerminst ideaal. Kort voor de rust kregen we in vier minuten tijd drie doelpunten binnen. Voor de match hadden we nochtans de beste defensie van de reeks. Verliezen kan gebeuren, maar de tegenstander had meer wil om te winnen. Technisch beter zijn volstaat niet, nederigheid is ook belangrijk.”

Aanvallend (on)vermogen

Kim Verstraeten legt een ander pijnpunt bloot en daarbij gaat het niet om een momentopname. Zijn ploeg komt moeilijk tot scoren. In negen matchen trof men slechts twaalf keer raak. “Het is een cliché, maar in het voetbal moet je meer scoren dan de tegenstander. Kansen afmaken is ook een kwaliteit van een ploeg. Op dit moment lukt dat inderdaad niet, al ben ik ervan overtuigd dat dit wel in orde komt. Zondag ontvangen we Wervik. Op basis van de rangschikking moeten we hen aankunnen, maar dat dachten we tegen Drongen ook. Nogmaals, nederigheid en inzet zijn nodig. We weten dat Wervik zal teren op fysieke duelkracht. Het is aan ons om daar een passend antwoord op te vinden.”

