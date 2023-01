Kim Verstraeten hervat competitie met VW Hamme: “We denken ook al aan volgend seizoen”

Trainer Kim Verstraeten is blij dat zijn manschappen opnieuw aan de slag kunnen. “Na de laatste competitiematch tegen Rumbeke hebben we nog een teambuildingsmoment gehad. Daarna kregen de spelers twee weken vrij om de batterijen op te laden. Dat is al een mooie periode. Sportief hoefde die break niet, want we hadden net achttien op eenentwintig gepakt. Sinds twee weken zijn we weer normaal aan het trainen. Wolvertem Merchtem wordt een eerste test.”

Contractbesprekingen

In welke mate wordt er al nagedacht over volgend seizoen? Zonder veel concreet te onthullen, is Kim Verstraeten toch duidelijk. “We denken ook al aan volgend seizoen. Wat mezelf betreft, kan ik stellen dat er nog niets getekend is. Toch verwacht ik geen problemen. Eerstdaags gaan we aan tafel zitten om er een jaartje bij te doen. We hebben wel al gesproken over de ploeg naar volgend seizoen toe. Ik denk dat dit voldoende zegt. Er liggen twee scenario’s op tafel: derde nationale of tweede nationale. De kans lijkt me reëel dat we in de reeks zullen blijven, maar je moet op alle scenario’s voorbereid zijn. Je weet niet wat er kan gebeuren in de eindronde.”

De spelers

Naar de spelers toe is de situatie vergelijkbaar. Kim Verstraeten bevestigt. “Jim Van Osselaer had eerder al aangegeven dat hij na dit seizoen zou stoppen met voetballen. We willen hem sportief een mooi afscheid bezorgen. Geen enkele andere speler heeft tijdens het eerste verkennende gesprek dat we al hadden, aangegeven dat hij stopt of vertrekt naar een andere club. Uiteraard kan de realiteit er over twee maanden anders uitzien. Toch verwacht ik dit voorjaar geen paleisrevolutie. Ik heb echt het gevoel dat iedereen tevreden is. Deze week nog zullen de eerste contractverlengingen een feit zijn. We gaan alleszins op zoek naar twee aanvallers. Indien er geen plotse vertrekkers zijn, zullen twee versterkingen volstaan om ons te wapenen voor volgend seizoen.”

