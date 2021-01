Kim Van De Steene met vraagtekens naar BK: “Ik ben zeker niet top, maar op karakter kan veel”

Een vierde plek in Hooglede-Gits negen jaar geleden was op een BK de hoogste notering van Kim Van De Steene. In het zand van Koksijde bolde ze drie jaar geleden als vijfde over de streep. Precies een jaar geleden werd ze in Antwerpen achtste. Toen na een vrij regelmatig seizoen. Een regelmaat die nu ontbreekt. “Vanaf september was ik op de sukkel met een burn-out. Ik had de crossen in Lokeren en Kruibeke beter niet gereden”, beseft de renster van BNS Technics-Groep TOM. “Eigenlijk was het zelfs dom om er te rijden. Op mijn werk in het ziekenhuis liep ik nadien een coronabesmetting op. Ik had toen al opnieuw wat getraind en wou in Boom starten, maar door die besmetting kon dat niet.”

Mislukte test in Baal



Boom, een cross die ze twee jaar geleden op haar naam zette, stond op 6 december op de kalender. Noodgedwongen wachtte Kim Van De Steene tot 1 januari om opnieuw in competitie te komen. Maar in Baal kende de winnares van de Koppenbergcross 2018 pech. “Ik was nochtans heel goed gestart en zat zelfs voor Belgisch kampioene Sanne Cant, maar nog in de eerste ronde kreeg ik af te rekenen met materiaalpech”, zucht Van De Steene. “Daardoor viel ik terug naar de allerlaatste positie. Eén ronde later werd ik uit koers genomen. Heel jammer, want Baal was voor mij een test. Ik denk dat ik er, zonder die pech, top vijftien had kunnen rijden. Nu weet ik jammer genoeg niet waar ik sta. Conditioneel ben ik niet top, maar op karakter kan ik ver geraken.”

Franck

Wat niet betekent dat Van De Steene ervan droomt zondag te wedijveren met Sanne Cant, Alicia Franck, Laura Verdonschot en Lotte Kopecky. “Cant kan haar twaalfde titel op rij veroveren, maar ik vind dat Franck heel goed bezig is”, taxeert Van De Steene de kansen. “Zelf weet ik niet waar ik sta. Mezelf niet te veel druk opleggen is aangewezen. Ik had graag de omloop verkend, maar jammer genoeg mocht dat niet. Maar dat was voor iedereen zo.”